Karriertanácsadással várják a cégek a Plazaban – Jön a Hova? Tovább! III. Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expó

Címkék#Délmagyarország Kiadó#Hova Tovább Jövőkalauz#rendezvény

Október 10-én már harmadik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét és felnőttképzési expóját a Délmagyarország Kiadó a Szeged Plaza bevásárlóközpontban. Ezúttal több mint 20 kiállító kínál majd munkahelyet és szakképzést a munkavállalóknak, valamint a továbbtanulni vágyóknak.

PR cikk
 

Hatalmas sikert aratott a Délmagyarország Kiadó Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expója tavaly ősszel és idén tavasszal is, így október 10-én újra megrendezi azt a kiadó a Szeged Plaza bevásárlóközpontban. Az ingyenes rendezvényen több mint 20 vállalat, intézmény standja várja majd az érdeklődőket, köztük olyan, a dél-alföldi térségben működő cégek is, akik jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztatnak, és rendszeresen kínálnak betöltendő álláshelyeket. 

A célunk ezúttal is az, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala könnyebben egymásra találjon. Éppen ezért kibővítjük a karriertanácsadásról szóló programunkat, kérésünkre még több cég készül ilyen lehetőséggel. Legutóbb kígyózó sorok álltak a tanácsadópont előtt

– mondta el Gombár Gabriella, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési vezetője hozzátéve, a rendezvény ugyanúgy szeretné megszólítani a fizikai dolgozókat, mint a szellemi foglalkoztatottakat, az egyetemistákat és a pályakezdőket.

Jelezte, újdonság is lesz az október 10-ei expón, ugyanis színpadra lépnek majd a kiállítók, akik negyedórában foglalják össze, hogy hogyan látják a munkaerő-piaci helyzetet és milyen állásokat, képzéseket kínálnak.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fő támogatásával megvalósuló rendezvényre külön kiadvánnyal is készül a Délmagyarország. Az immár harmadik alkalommal jelentkező, állást hirdető cégeket, képzést kínáló intézményeket tartalmazó Hova? Tovább! Jövőkalauz című újságot tartja most a kezében az olvasó, amelyet nemcsak a Szegedi Ifjúsági Napokon szerezhetnek be az érdeklődők, hanem az október 10-i állásbörzén is. Az előfizetők pedig szeptember folyamán a napilapban is megtalálják.

 

