2 órája
Szakmák, élmények, jövő – újra Szakmafesztivál a Dugonics téren!
Szeptember 27-én, szombaton ismét benépesül Szeged egyik legforgalmasabb tere, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg a Szakmafesztivált a Dugonics téren. A rendezvény, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, nem csupán egy információs nap, hanem valódi élményfesztivál, ahol a szakmáké, a jövőé és a családoké a főszerep.
A Szegedi Szakképzési Centrum szervezésében megvalósuló esemény célja, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik döntését. A felső tagozatos általános iskolásoknak szóló program során a Centrum 10 szakképző intézménye mutatkozik be – nem pusztán elméletben, hanem élőben, interaktív, kipróbálható formában.
A látogatók testközelből ismerhetik meg a különböző szakmák világát: a legkisebbek és a nagyobbak egyaránt kipróbálhatják a legorobotikát, a játékos elektronikát, vagy akár betekinthetnek egy-egy szakmai tevékenység kulisszái mögé. A cél, hogy minden érdeklődő valós képet kapjon arról, milyen lehetőségek várnak rájuk a szakképzés világában.
A szakmai programokat szórakoztató elemek is színesítik: lesz ugrálóvár, akadálypálya, táncház, valamint különféle meglepetések, amelyek garantálják, hogy a fesztivál igazi családi élménnyé váljon. A rendezvény alatt fellép Miskovits Marci, Nagy Bogi és Kiss Tomi is – így a hangulat biztosan nem marad el egy valódi fesztiváltól.
A Szakmafesztivál tehát egyszerre kínál pályaorientációt, élményt és minőségi időtöltést – gyerekeknek, szülőknek és bárkinek, akit érdekel a jövő.
A programok 9 és 15 óra között várják az érdeklődőket a Dugonics téren – a belépés természetesen ingyenes.