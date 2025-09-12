szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

2 órája

Szakmák, élmények, jövő – újra Szakmafesztivál a Dugonics téren!

Címkék#Szegedi Szakképzési Centrum#Szakmafesztivál#pályaválasztás

Szeptember 27-én, szombaton ismét benépesül Szeged egyik legforgalmasabb tere, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg a Szakmafesztivált a Dugonics téren. A rendezvény, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, nem csupán egy információs nap, hanem valódi élményfesztivál, ahol a szakmáké, a jövőé és a családoké a főszerep.

PR cikk
 

A Szegedi Szakképzési Centrum szervezésében megvalósuló esemény célja, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik döntését. A felső tagozatos általános iskolásoknak szóló program során a Centrum 10 szakképző intézménye mutatkozik be – nem pusztán elméletben, hanem élőben, interaktív, kipróbálható formában.

A látogatók testközelből ismerhetik meg a különböző szakmák világát: a legkisebbek és a nagyobbak egyaránt kipróbálhatják a legorobotikát, a játékos elektronikát, vagy akár betekinthetnek egy-egy szakmai tevékenység kulisszái mögé. A cél, hogy minden érdeklődő valós képet kapjon arról, milyen lehetőségek várnak rájuk a szakképzés világában.

 

A szakmai programokat szórakoztató elemek is színesítik: lesz ugrálóvár, akadálypálya, táncház, valamint különféle meglepetések, amelyek garantálják, hogy a fesztivál igazi családi élménnyé váljon. A rendezvény alatt fellép Miskovits Marci, Nagy Bogi és Kiss Tomi is – így a hangulat biztosan nem marad el egy valódi fesztiváltól.

A Szakmafesztivál tehát egyszerre kínál pályaorientációt, élményt és minőségi időtöltést – gyerekeknek, szülőknek és bárkinek, akit érdekel a jövő.

A programok 9 és 15 óra között várják az érdeklődőket a Dugonics téren – a belépés természetesen ingyenes.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu