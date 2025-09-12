Szakmák, élmények, jövő – újra Szakmafesztivál a Dugonics téren!

A Szegedi Szakképzési Centrum szervezésében megvalósuló esemény célja, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik döntését. A felső tagozatos általános iskolásoknak szóló program során a Centrum 10 szakképző intézménye mutatkozik be – nem pusztán elméletben, hanem élőben, interaktív, kipróbálható formában.

A látogatók testközelből ismerhetik meg a különböző szakmák világát: a legkisebbek és a nagyobbak egyaránt kipróbálhatják a legorobotikát, a játékos elektronikát, vagy akár betekinthetnek egy-egy szakmai tevékenység kulisszái mögé. A cél, hogy minden érdeklődő valós képet kapjon arról, milyen lehetőségek várnak rájuk a szakképzés világában.

A szakmai programokat szórakoztató elemek is színesítik: lesz ugrálóvár, akadálypálya, táncház, valamint különféle meglepetések, amelyek garantálják, hogy a fesztivál igazi családi élménnyé váljon. A rendezvény alatt fellép Miskovits Marci, Nagy Bogi és Kiss Tomi is – így a hangulat biztosan nem marad el egy valódi fesztiváltól.

A Szakmafesztivál tehát egyszerre kínál pályaorientációt, élményt és minőségi időtöltést – gyerekeknek, szülőknek és bárkinek, akit érdekel a jövő.

A programok 9 és 15 óra között várják az érdeklődőket a Dugonics téren – a belépés természetesen ingyenes.