Tájékoztatás a hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékok fajtáiról, a napi és éves átvételi korlátainak változásáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2025. 10. 01-től 2025. 12. 31-ig, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. ÁSZF módosítása értelmében 2025. évre vonatkozóan az ingatlanokra vonatkozó, hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékmennyiségek felső határai az alábbiak szerint módosulnak.
A változásokat piros színnel jelöltük.
Az új, 2025. 10. 01. napjától hatályos ÁSZF megtalálható honlapunkon, az alábbi linken:
https://www.szegedihulladek.hu/ugyfelszolgalat/dokumentumtar
Veszélyes hulladék:
Nem veszélyes hulladék:
