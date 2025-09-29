szeptember 29., hétfő

Tájékoztatás a hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékok fajtáiról, a napi és éves átvételi korlátainak változásáról

Címkék#MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt#átvételi#hulladékmennyiség

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2025. 10. 01-től 2025. 12. 31-ig, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. ÁSZF módosítása értelmében 2025. évre vonatkozóan az ingatlanokra vonatkozó, hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékmennyiségek felső határai az alábbiak szerint módosulnak.

PR cikk

A változásokat piros színnel jelöltük.

Az új, 2025. 10. 01. napjától hatályos ÁSZF megtalálható honlapunkon, az alábbi linken:

https://www.szegedihulladek.hu/ugyfelszolgalat/dokumentumtar

Veszélyes hulladék:

Nem veszélyes hulladék:

 

 

