Világhírű művészek és ifjú tehetségek a Szent Gellért Nemzetközi Komolyzenei Fesztiválon, Szegeden

A szegedi Balázs -Piri Soma zongoraművésszel és a Szegedi Szimfonikus zenekarral szeptember 22-én nyitja meg kapuit Szeged komolyzenei rendezvénysorozata, a 18. Szent Gellért Fesztivál. A fesztiválnak, a kamara koncertek kivételével ismét a Dóm ad otthont egészen szeptember 30-ig.

A Szent Gellért Nemzetközi Komolyzenei Fesztivált Robert Bachmann svájci zeneszerző-karmester - Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komolyzenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét. 

A későbbiekben Yoon Kuk Lee-t nevezték ki a fesztivál zenei igazgatójának - köszönhetően a karmester széleskörben elismert pályafutásának. Vezetésének az a célja, hogy az európai zenei élet élvonalában Szeged is helyet kapjon. Az idei fesztivál különlegessége, hogy vendég karmesterként Mr. Yoon Kuk Lee unokaöccse, Yoon Jae Lee is megtiszteli a rendezvényt, aki egyenesen New Yorkból érkezik Szegedre.

A fesztivál 0. napján szeptember 21-én a Korábban Érkeztem Alapítvány Jótékonysági koncertjével kezdődik a rendezvénysorozat. Vendégelőadó Gubik Petra.

Az idei fesztivál nyitókoncertjére szeptember 22-én 20 órakor várják a klasszikus zene rajongóit a Dómban. Haydn, Mozart és Brahms művei Balázs -Piri Soma zongoraművész és a Szegedi Szimfonikus zenekar tolmácsolásában szólalnak meg. Vezényel a fesztivál művészeti igazgatója, Yoon Kuk Lee.

A neves magyar barokk hegedűművész, Tóth Mónika vezetésével a fesztivál szeptember 24-én 20 órakor a Szent Gellért napi koncerttel folytatódik: a „Két velencei, Antonio Vivaldi és Szent Gellért” címmel. Közreműködik Gyüdi Eszter szoprán énekes, Yongbeom Kwon kontra-tenor és a Szent Gellért Barokk Zenekar. 

Szeptember 25-én 20 órakor a „Klasszikus és romantikus” jegyében Kokas Dóra, So-Ock Kim, Maxim Rysanov és Sasha Grynyuk kamarakoncert keretében fogja elkápráztatni a közönséget. Figyelem a kamarakoncert, a GFE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumában lesz megtartva! 

Szeptember 27-én 20 órától két ragyogó csillag várja a zenekedvelőket Magyarországról és Kínából, Mozart társaságában. Megtiszteli a fesztivált játékával Boros Misi zongoraművész és Ziyu He hegedűművész. Közreműködik a fúvósokkal kiegészült Anima Musicae Kamarazenekar. 

Szeptember 29-én 20 órakor ismét kamarakoncert várja az érdeklődőket, a zongoránál Kerényi Mariann és Balázs -Piri Soma, fuvolán játszik Szabady Ildikó, énekel Horti Lilla. Figyelem a kamarakoncert, a GFE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumában lesz megtartva! 

Szeptember 30-án 20 órakor első alkalommal mutatkoznak be a fesztiválon Szeged fiatal tehetségei, a GFE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei, akiket az Anima Musicae Kamarazenekar kísér. 

A fesztivál ideje alatt a Gál Ferenc Egyetem – Klebelsberg terme tudományos előadásoknak ad otthont: szeptember 26-án, 17 órától Párducz Árpád és Janka Zoltán professzorok komplex módon mutatják be a zene és a tudomány összefüggéseit.

A Szent Gellért Fesztivál bővebb információt a rendezvény honlapján olvashatnak: https://www.szentgellertfesztival.hu/hu/kezdooldal/

 

