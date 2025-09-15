Világhírű művészek és ifjú tehetségek a Szent Gellért Nemzetközi Komolyzenei Fesztiválon, Szegeden

A Szent Gellért Nemzetközi Komolyzenei Fesztivált Robert Bachmann svájci zeneszerző-karmester - Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komolyzenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét.

A későbbiekben Yoon Kuk Lee-t nevezték ki a fesztivál zenei igazgatójának - köszönhetően a karmester széleskörben elismert pályafutásának. Vezetésének az a célja, hogy az európai zenei élet élvonalában Szeged is helyet kapjon. Az idei fesztivál különlegessége, hogy vendég karmesterként Mr. Yoon Kuk Lee unokaöccse, Yoon Jae Lee is megtiszteli a rendezvényt, aki egyenesen New Yorkból érkezik Szegedre.

A fesztivál 0. napján szeptember 21-én a Korábban Érkeztem Alapítvány Jótékonysági koncertjével kezdődik a rendezvénysorozat. Vendégelőadó Gubik Petra.

Az idei fesztivál nyitókoncertjére szeptember 22-én 20 órakor várják a klasszikus zene rajongóit a Dómban. Haydn, Mozart és Brahms művei Balázs -Piri Soma zongoraművész és a Szegedi Szimfonikus zenekar tolmácsolásában szólalnak meg. Vezényel a fesztivál művészeti igazgatója, Yoon Kuk Lee.