15 éve a gyermekek szemének védelmében. Október a Látás Hónapja!

Fergeteges partihangulat alakult ki a Szemüveges Gyerekek Klubdélutánján, melyet már tizenötödik alkalommal szervezett meg a Prágai Látszerészet az optika előtti Bartók téren és annak játszóterén. Kacagás, jókedv, lufi, előadások, fagyi, hotdog és vattacukor várta a sok-sok szemüveges gyermeket.

Prágai András optometrista, a Prágai Látszerészet tulajdonosa elmondta, még édesanyja álmodta meg a délutánt, mely idén jubilált. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre, akik számára a finomságok és a szórakoztató programok mellett ingyenes szervizet és tanácsadást is biztosítottak, sőt, a rendezvényről mindenki apró ajándékkal távozhatott – jegyezte meg.

De nemcsak ezzel az eseménnyel fókuszálnak a szemüveges gyermekekre, hanem az optikában is, hiszen ott külön gyereksarkot alakítottak ki, a kínálatban pedig több száz fajta gyermekkeret található. Jelenleg egy gyermekszemész foglalkozik a fiatalokkal, de a tervek szerint októbertől, a látás hónapjától már két szakember várja majd az ifjúságot a Prágai Látszerészetben.

Prágai András hangsúlyozta, a tompalátás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülők elvigyék gyermekeiket az 1 és a 3 éves szűrésekre. Közölte, optikájukban profi szinten illesztik a dioptria kontrollos kontaktlencséket és szemüveglencséket is, amelyek lassítani tudják a rövidlátás progresszióját, vagyis nem növekszik olyan gyors ütemben a dioptria mértéke.