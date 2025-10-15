1 órája
15 éve a gyermekek szemének védelmében. Október a Látás Hónapja!
Nevetés, játék, finomságok és közösségi élmények színesítették a Prágai Látszerészet által szervezett Szemüveges Gyerekek Klubdélutánját, amely idén ünnepelte 15. születésnapját. A program a szórakozás mellett a látás fontosságára is felhívta a figyelmet.
Fergeteges partihangulat alakult ki a Szemüveges Gyerekek Klubdélutánján, melyet már tizenötödik alkalommal szervezett meg a Prágai Látszerészet az optika előtti Bartók téren és annak játszóterén. Kacagás, jókedv, lufi, előadások, fagyi, hotdog és vattacukor várta a sok-sok szemüveges gyermeket.
Prágai András optometrista, a Prágai Látszerészet tulajdonosa elmondta, még édesanyja álmodta meg a délutánt, mely idén jubilált. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre, akik számára a finomságok és a szórakoztató programok mellett ingyenes szervizet és tanácsadást is biztosítottak, sőt, a rendezvényről mindenki apró ajándékkal távozhatott – jegyezte meg.
De nemcsak ezzel az eseménnyel fókuszálnak a szemüveges gyermekekre, hanem az optikában is, hiszen ott külön gyereksarkot alakítottak ki, a kínálatban pedig több száz fajta gyermekkeret található. Jelenleg egy gyermekszemész foglalkozik a fiatalokkal, de a tervek szerint októbertől, a látás hónapjától már két szakember várja majd az ifjúságot a Prágai Látszerészetben.
Prágai András hangsúlyozta, a tompalátás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülők elvigyék gyermekeiket az 1 és a 3 éves szűrésekre. Közölte, optikájukban profi szinten illesztik a dioptria kontrollos kontaktlencséket és szemüveglencséket is, amelyek lassítani tudják a rövidlátás progresszióját, vagyis nem növekszik olyan gyors ütemben a dioptria mértéke.
Október a Látás Hónapja!
A Prágai Látszerészet idén is részt vesz az országos látásellenőrző kampányban!
Október 1-31. között díjmentesen várunk az alábbi szolgáltatásokkal:
- látásellenőrzés
- szaktanácsadás
- szemüveg-ellenőrzés
Regisztrálj telefonon, és használd ki a lehetőséget!
+36 30 622 7861