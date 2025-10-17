október 17., péntek

A másfél évre tervezett FolkReAct projekt (HUSRB/23R/22/065) megvalósításának utolsó hónapjába érkezett.

Címkék#családinap#Deszk#tájház

A projektpartnerek a határ mindkét oldalán elérték a kitűzött célokat. Ezt a közös munkát, valamint a Szerb Tájház és Tankert megvalósulását zárják most le egy családi nappal, melyre gyermekeket és felnőtteket egyaránt szívesen látnak.

PR cikk
 

 

 

