Hirdetés
39 perce
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. október 18., 23. és 24-i nyitvatartása
Összevont szállítási napokon kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy azokban a városrészekben, ahol (az aktuális szállítási nap ünnepnapra, munkaszüneti napra esik) délután történik a kommunális hulladékszállítás, ott reggel 6:00-ra szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeiket a zavartalan, reklamáció mentes hulladékszállítás elvégzése érdekében!
Hulladékudvarok:
További információt a hulladékudvarok nyitvatartásáról, valamint a leadható hulladékokról az alábbi weboldalon találhat, amelynek elérhetősége:
https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/hulladekudvarok
Köszönjük a megértésüket.
