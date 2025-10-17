október 17., péntek

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. október 18., 23. és 24-i nyitvatartása

PR cikk

Összevont szállítási napokon kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy azokban a városrészekben, ahol (az aktuális szállítási nap ünnepnapra, munkaszüneti napra esik) délután történik a kommunális hulladékszállítás, ott reggel 6:00-ra szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeiket a zavartalan, reklamáció mentes hulladékszállítás elvégzése érdekében!

Hulladékudvarok:

További információt a hulladékudvarok nyitvatartásáról, valamint a leadható hulladékokról az alábbi weboldalon találhat, amelynek elérhetősége:

https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/hulladekudvarok

Köszönjük a megértésüket.

 

 

