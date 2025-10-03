Az elvesztett fogat érdemes mielőbb pótoltatni

Dr. Görög Gábor szájsebész fogszakorvos, implantológus

Az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, hogy fogainkat valamilyen okból elveszítjük. Akár fogorvos távolítja el, akár magától hullik ki, érdemes mihamarabb pótolni, annak ellenére is, hogy sok esetben azt gondoljuk, ezzel megoldódott a korábbi probléma - például már nem fáj a beteg fog. A foghiány egyrészt esztétikai probléma, mely beszédünket, mosolyunkat is befolyásolhatja azáltal, hogy önkéntelenül is megpróbáljuk elrejteni, ugyanakkor hosszútávon akár komolyabb egészségügyi problémákhoz is vezethet.

A foghiány a teljes fogsorra hatással lehet

– A fogsor folyamatos mozgásban van, így ha egy vagy több eleme tartósan eltűnik, a többi fog elkezd a hiány irányába mozogni. Az oldalsó fogak bedőlnek, a felette lévők kijjebb húzódnak. Ez nem csak a fogsor deformitásához vezet néhány éven belül, mely esztétikailag tovább rontja az összképet, de a rágófunkciót is befolyásolja. A nem megfelelő szögben álló fogak ugyanis kevésbé hatékonyan tudják ezt a feladatot ellátni. Emellett így az állkapocs sem megfelelően kap terhelést, vagyis hosszútávon azzal is gondok adódhatnak: kikopik, kattog, fájni kezd vagy izomgörcsök alakulnak ki benne. A fog helyén mindezek mellett a csont is elkezd sorvadni, mely kezeletlenül hagyva visszafordíthatatlan folyamat – sorolta dr. Görög Gábor szájsebész fogszakorvos, implantológus. Hozzátette: tapasztalatok alapján 3-4 évnyi foghiány már jelentős problémákat okozhat, addigra például a csontszövet képes annyira visszahúzódni az érintett területen, hogy az implantáció ekkor már meglehetősen bonyolulttá válik.

Az elvesztett fogat érdemes egy éven belül pótoltatni

Nem véletlen tehát, hogy szakemberek azt javasolják, az elvesztett fogakat nagyjából egy éven belül pótoltassuk. Ennek legmodernebb és legtartósabb módja az implantálás, azaz amikor az új fogat a csontszövetbe fúrt rögzítésre építik fel.