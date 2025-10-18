Építsd a jövőd! – Újra a Vedresben!

2025. október 22-én, szerdán várunk minden érdeklődő általános iskolást és kísérőjét a Szegedi SZC Vedres István Technikumba (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2–6.).

Két turnusban pörög a program: 08.30–11.00 óráig és 11.30–14.00 óráig.

Építkezés testközelből!

Képzeld el, hogy egy családi ház építésébe csöppensz – az alapoktól a tetőig! A Szegedi SZC iskolái és a duális partner építőipari cégek interaktív bemutatókkal készülnek, ahol te is kipróbálhatod, milyen a gipszkartonszerelés, 3D tervezés, fafaragás, dekorálás vagy akár az épületautomatizálás és robotika világa!

Játékosan ismerkedhetsz meg az építőipari szakmákkal, és felfedezheted, milyen karrierlehetőségek várnak rád ebben az izgalmas ágazatban.

Részt vevő iskolák – minden, ami építőipar:

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum – Elektronika és elektrotechnika

– Elektronika és elektrotechnika Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola – Fa- és bútoripar

– Fa- és bútoripar Szegedi SZC Móravárosi Technikum és Szakképző Iskola – Építőipar és építőiparhoz kapcsolódó szakipar

– Építőipar és építőiparhoz kapcsolódó szakipar Szegedi SZC Vedres István Technikum – Építőipar

Duális együttműködő partnerek, akik biztosítják a szakmai hátteret:

Asa Építőipari Kft., Bakos Zoltán e. v., Bálintné Miklós Éva e. v. Bodrogi Bau Kft., Első Beton Kft., Gonda József e. v., Leier Hungária Kft., Mapei Kft., Nemestető Kft., Padló Service Kft., Terrán Kft.

A rendezvényt támogatja a Szegedi Tankerületi Központ, közreműködik a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat.

Ha még nem tudod, merre indulj tovább, itt az idő, hogy felfedezd! Gyere el, nézz körül, kérdezz, próbálj ki mindent – és építsd velünk a jövőd!

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!