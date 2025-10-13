1 órája
Fókuszban a karrier: Egyetlen döntés választ el életed lehetőségétől!
Részt venni egy külföldi tanulmányi úton? Ma már sok fiatal számára ez teljesen természetes része a karrierépítésnek, azonban nem mindig egyszerű megtalálni a megfelelő lehetőségeket.
A Pannónia Ösztöndíjcsaládot Magyarország Kormánya hívta életre azzal a céllal, hogy a legkiválóbb magyar fiatalok a világ vezető egyetemein tanulhassanak, majd tudásukat itthon Magyarország jövőjének szolgálatába állíthassák.
A Pannónia Ösztöndíjcsalád három pillérből áll, amelyek különböző élethelyzetű, de közös elkötelezettségű fiatalokat támogatnak: azokat, akik itthon tanulnak, de a világra nyitnának (Pannónia Ösztöndíjprogram, a Pannónia Kiválósági Ösztöndíj) – és azokat is, akik már a világ élvonalába tartozó egyetemeken folytatják tanulmányaikat (Stipendium Peregrinum).
A Pannónia Ösztöndíjprogram azoknak a hallgatóknak nyújt támogatást, akik magyar egyetemen tanulnak, de hosszabb-rövidebb ideig részképzés keretében szeretnének külföldön tapasztalatot szerezni. A Pannónia Kiválósági Ösztöndíj ugyancsak a részképzést támogatja a világ 250 legjobb egyetemének egyikén. A Stipendium Peregrinum pedig azokat a kimagasló tehetségű magyar fiatalokat támogatja, akik a világ 100 legjobb egyetemének egyikére nyertek teljes képzésre felvételt.
A Pannónia Ösztöndíjprogram – Világot látni, hazatérni
A Pannónia Ösztöndíjprogram az elmúlt akadémiai tanévben hihetetlen sikert aratott, több mint 8000 magyar résztvevő fordult meg a világ szinte minden szegletében, a többi között a világ 100 legjobb egyetemén.
A versenyképes anyagi támogatás és a teljes kreditelismerés mellett a program széleskörű választási lehetőséget kínál a rövid, néhány napos utazásoktól egészen a teljes képzés elvégzéséig.
Miért érdemes a hallgatóknak a világra nyitni a Pannónia Ösztöndíjprogram segítségével? Mert az eddigi ösztöndíjasok olyan páratlan globális hálózatot és tudást szereztek, ami felbecsülhetetlen érték lehet a munkaerőpiacon.
Életemben először egy másik kontinensen – egy gyermekkori álom megvalósulása
Czirják Janka, a Semmelweis Egyetem frissen végzett orvostanhallgatója a Pannónia Ösztöndíjprogram segítségével valósította meg gyermekkori álmát, hogy eljusson Amerikába. Két hónapot töltött Buffalo-ban, ahol a gyermekgyógyászat és szülészet-nőgyógyászat gyakorlatait végezte el.
Ez az út nem csupán egy hatalmas szakmai fejlődést jelentett számomra, hanem egy életre szóló fordulópontot is: a szülészeten töltött idő és az első szülés látványa annyira meghatározó volt, hogy rájöttem, valójában a szülészet-nőgyógyászat vonz engem, felülírva korábbi gyermekgyógyász terveimet. A kint töltött idő alatt egy kimagasló orvosi csoport tagja lehettem, így rengeteget tanultam, amit a későbbi praxisom során hasznosítani fogok.
Tudatos karriertervezés
Szeretem tudatosan tervezni a jövőmet. Szeretnék olyan tapasztalatokat gyűjteni, amelyek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is gazdagítanak. A Pannónia Ösztöndíjprogram számomra nemcsak új szakmai ismereteket adott, hanem önbizalmat is abban, hogy helyt tudok állni nemzetközi környezetben, és tényleg bármire képes vagyok, amit csak megálmodok. Megerősített abban, hogy fontos a nemzetközi kapcsolatok építése, valamint a kulturális nyitottság, amelyek a jövőben mind az orvosi gyakorlatban, mind a kutatói vagy oktatói tevékenységben elengedhetetlenek lesznek. Mindig ki szoktam emelni a közvetlen orvos-beteg illetve orvos-hallgató kommunikációt, amit elsősorban az amerikai mobilitásom alatt nap mint nap tapasztaltam, és amit szeretnék majd beépíteni az itthoni szakmai fejlődésembe.
„Mindig az első lépések a nehezek”
Janka korábban tartott a külföldi utazásoktól, úgy érezte, képtelen lenne huzamosabb ideig távol élni otthonától. A kéthónapos amerikai gyakorlat volt az első nagy lépés, amelyet a Pannónia Ösztöndíjprogram támogatásával tett meg, és ez segített leküzdeni a kezdeti félelmeit. A sikeres első mobilitás után már nem volt megállás: innentől már tudatosan kereste a további „Pannónia lehetőségeket”, így töltött Ausztriában egy hónapot belgyógyászat gyakorlaton, majd egy konferencialehetőséget is sikeresen megpályázott négy napra Portugáliába, és továbbra is nyitott a külföldi mobilitások felé.
Üzenete a következő pályázóknak:
Elkezdeni nehéz, de ha az ember belekóstol, mennyi tapasztalatot és élményt szerezhet egy ilyen úttal, csak többet és többet szeretne. És még egy fontos tanács: odafelé a bőröndöt csak félig érdemes megtölteni!
Stipendium Peregrinum – A Pannónia Ösztöndíjcsalád ékköve
A Stipendium Peregrinum az ösztöndíjcsalád legmagasabb presztízsű eleme, amely azokat a kimagasló tehetségű magyar fiatalokat támogatja, akik a világ 100 legjobb egyetemének egyikére nyertek felvételt, és vállalják, hogy tudásukat a tanulmányok befejezése után Magyarországon kamatoztatják.
Az ösztöndíj célja, hogy a hallgatók ne csupán világszínvonalú diplomát szerezzenek, hanem olyan nemzetközi tapasztalatot és szemléletet is, amelyet hazatérve a magyar tudásalapú társadalom építésében hasznosíthatnak.
Út a világ élvonalába
Keresztély Zsófia, a Stipendium Peregrinum támogatásával valósítja meg álmát:
a világ egyik vezető egyetemén, a bostoni Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) folytathatja tanulmányait – ami meghatározó mérföldkő számára a jövőbeni szakmai pályafutásában.
Célom, hogy interdiszciplináris kutatásokban kamatoztassam a tudásom, majd hazatérve Magyarországon helyezkedjek el. Az MIT-n szerzett diploma és a Stipendium Peregrinum nyújtotta nemzetközi tapasztalat jelentős versenyelőnyt biztosít majd számomra a karrieremben. Minden ambiciózus diákot arra bátorítok, hogy jelentkezzen az ösztöndíjra, amely az utazás előtt álló anyagi akadályok leküzdésében is óriási segítséget nyújt.
Karrier és nemzetközi tapasztalat
Számomra nagyon fontos, hogy minél jobban kihasználjam a lehetőségeim, és hogy valamit hozzáadjak a világhoz. Az MIT-t világszinten a legjobb STEM egyetemként tartják számon, így itt tudom a legmagasabb szintű tudást megszerezni STEM kutatáshoz. A diplomám megszerzése mellett bízom benne, hogy sokat fog fejlődni a problémamegoldó-készségem, és hogy a látóköröm is kiszélesedik.