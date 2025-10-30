október 30., csütörtök

1 órája

FolkReAct – a hagyományból jövő épül

2025. október 31-én zárul a FolkReAct szerb-magyar határon átnyúló projekt, amely az elmúlt másfél évben a népi kultúra és a kortárs kreatív oktatás találkozásán keresztül teremtett hidat fiatalok, pedagógusok és alkotók között. A program során zenei, kézműves- és közösségi események valósultak meg a Bánát Egyesület (Deszk) és a Talentum Egyesület (Szabadka) megvalósításában, amelyekben a múlt értékei a jelen nyelvén szólaltak meg.

PR cikk

 

 

