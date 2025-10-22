Hirdetés 3 órája

FolkReAct – a múlt jövője: tanuljunk kultúránkból a fenntartható jövőért (HUSRB/23R/22/065)

A FolkReAct egy határon átnyúló (népi) kulturális projekt, amely Magyarország és Szerbia határ menti közös örökségéből merítve építi a jövőt. A kezdeményezés célja, hogy a hagyományos népi kultúra, a kézművesség és a népzene értékeit új, kortárs formában vigye tovább – főként gyerekek, fiatalok és helyi közösségek bevonásával. A projektet a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület (Deszk) vezeti, partnerként pedig a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület (Szabadka) vesz részt benne. A program az Interreg VI-A IPA Magyarország–Szerbia Program támogatásával valósul meg 2024. 05. 01. – 2025. 10. 31. között.

