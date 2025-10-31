Gyerekopera várja a családokat a Szegedi Nemzetiben

A Szegedi Nemzeti Színház célkitűzése, hogy ápolja és továbbvigye a szegedi operajátszás hagyományait. A digitalizált világban, amikor mindenki valamilyen képernyőt néz, fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, az opera műfaja is lehet vonzó, ezáltal biztosítva a jövő operaközönségét.

Az előadás december végéig 9 alkalommal tekinthető meg a Nagyszínházban.