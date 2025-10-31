1 órája
Gyerekopera várja a családokat a Szegedi Nemzetiben
A Szegedi Nemzeti Színház klasszikus történettel kedveskedik a család apraja-nagyjának: október 31-től a Jancsi és Juliska című meseopera várja a műfaj kedvelőit és azokat, akik csak most ismerkednek vele. A nagyszabású előadás pazar látványvilággal, magyar nyelven, Bonecz Veronika rendezésében lesz látható, a színház tánckara és énekkara, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
A Grimm-testvérek meséjén számtalan generáció nőtt fel, ám egyetlen feldolgozás sem tudta azt színesebben és varázslatosabban megjeleníteni, mint Humperdinck aranyló zenekari hangzással megírt operája. Megelevenedik a seprűkészítő két eltévedt gyermeke, új felesége, a boszorkány és a mézeskalácsház, illetve egy álmot adó manó és egy ébredést hozó kis teremtmény is csatlakozik az ismert hősökhöz. Mélyebbre nézve ez a történet arról is szól, hogyan támogatják egymást a családtagok, mikkel kell megküzdeniük a hétköznapokban – akárcsak a nézőknek a saját életükben.
Gyerekopera várja a családokat a Szegedi Nemzetiben
A Szegedi Nemzeti Színház célkitűzése, hogy ápolja és továbbvigye a szegedi operajátszás hagyományait. A digitalizált világban, amikor mindenki valamilyen képernyőt néz, fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, az opera műfaja is lehet vonzó, ezáltal biztosítva a jövő operaközönségét.
Az előadás december végéig 9 alkalommal tekinthető meg a Nagyszínházban.