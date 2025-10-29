Kik is az utolsó utak kísérői? – A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. egy napja

Reggel háromnegyed nyolckor ott toporgok a bejárat előtt. Mosolygós hölgy, Ibolya fogad. Ma ő a soros irodanyitó kolléga.

Ahogy belépünk, egy kulturált, ízlésesen berendezett, harmonikus ügyféltérbe érkezünk. Ibolya szélesre tárja az ajtót, betessékel és pár perc alatt friss, hűs, őszi illatú levegőt futtat körbe az irodaépületen. A függönyön átszűrődő reggeli fényben együtt fürdenek a szépen gondozott ciklámenek és orchideák.

Olyan benyomásom van, mint mikor egy kellemes családhoz érkezem vendégségbe, pedig az agyam lázasan kutatja a furcsa, misztikus, meg-sem-tudom-fogalmazni milyen belső félelmek elvárásait a hellyel kapcsolatban. Helyette a kollégák érkeznek. Két kegyeleti ügyintéző, az irodavezető hölgy és az ügyvezető úr.

A fejemben elrendeződött az irodai munkatársak kérdése, de a fiúkat (egymás közt így emlegetik a temetésszolgáltató, sírásó, elhunytszállító feladatokat végző munkatársakat) sehol sem látom.

– Ma nem lesz temetés? – teszem fel a nekem logikus kérdést.

– Ó, dehogynem, több is, ezért a fiúk már kint kezdtek a temetőben. Ilyenkor vagy sírt ásnak, vagy egy délelőtti temetéshez készülnek elő.

– Mikor indul a napjuk ilyenkor?

– Nyáron reggel ötkor, ha sírt kell ásni, hogy ne a nagy melegben kelljen ezt az embert próbáló feladatot megcsinálni. Télen változó. Olyankor az összefagyott vagy éppen a nyirkos, csúszós talaj miatt kezdenek korábban, hogy biztosan végezzenek az ásással.

A napkezdésnek fontos része az éjszakás munkatársak beszámolója, így, ha a család felkeresi az irodát, már hasznos információkat kapnak a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. munkatársaitól. Ugyanekkor egyeztetés történik a napi feladatokkal kapcsolatban is.

Közben csörögni kezdenek a telefonok. Egy pillanat alatt elfoglalt lett mindenki. Az egyik ügyintéző türelmesen válaszol a vonal túlvégéről érkező érdeklődő kérdésekre, a másik hölgy a kórházzal egyeztet egy folyamatban lévő ügyben. A 8.30-ra már bejelentkezett és meg is érkezett családot a harmadik kolléganő ülteti le. Megkezdődik egy fájdalmas, de szükségszerű intézkedés. Nem akarok zavarni, és meg is beszéltük, hogy itt csak a folyamat elején és a búcsúzáskor lehetek jelen, hiszen ez a fajta ügyintézés a lelki intimitás mezsgyéjén olykor át-átbillen. Az ilyenkor felmerülő kérdések sokszor tényleg ügymeneti szintűek, de a kellékválasztás már erősen érzelmi töltetű. Ehhez a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyintéző munkatársai tréningezve vannak és egyre több a mögöttük álló tapasztalat is, de ami talán a legfontosabb, hogy segítő és empatikus beállítottságú személyiségtípust követel e munkakör. Az érzelmi terheltségről később beszélve, az ügyintéző munkatársak elmondták, hogy lelkileg nem lehet teljesen kivonódni – pontosan az ügyfélre való ráhangolódás miatt –, de mindig tudnak és kell is egy érzelmi távolság, amit megtartanak minden esetben. Így lehet empatikusan, de tudatosan vezetve a folyamatot végighaladni e nehéz szakaszon a temetést ügyintéző családdal. A munkát azonban zárórakor itt hagyják, haza már nem viszik az esetek hangulatát.