Nemzetközi környezet, magas szintű oktatás a Szeged IPS-ben

A Szeged IPS – Szegedi Nemzetközi Általános Iskola 2017 óta működik a városban, egyedi alternatívát kínálva azoknak a szülőknek, akik a kis létszámú magániskolák által nyújtott egyéni odafigyelés mellett magas színvonalú oktatást is szeretnének biztosítani gyermeküknek. Hogy a Lidicei téri intézmény miként épült néhány év alatt sikeres iskolává, arról Bodroginé Timár Klára fenntartóval beszélgettünk.

Kombinálják a nemzetközi és magyar tantervet

– Az intézmény nem csak attól nemzetközi, hogy diákjaink számos országból érkeznek, és az oktatás nyelve angol. A tanterv is nemzetközi: élmény- és projektalapú. A diákok személyes tapasztalatokat is szereznek azokról a témakörökről, amelyekkel foglalkoznak, és nemcsak tantárgyakat, de kritikus gondolkodást is tanulnak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a témaalapú, a hagyományos és a projektmódszertant vegyítő tanterv a nemzetközi kerettantervek (IPC és IMYC) mellett a NAT követelményeit is figyelembe vegye. Így biztosítható ugyanis, hogy nyolcadikos diákjaink zökkenőmentesen tudjanak váltani a magyar középiskolai rendszerre – magyarázta a fenntartó.

A kis létszámú – maximum 18 fős – osztályokban a diákok a magyar nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat angolul tanulnak, 7. és 8. osztályban azonban magyar nyelven is elsajátítják a matematika tantárgy szakszavait. Az angol nyelvű közeg garantálja, hogy magas szintű nyelvtudással ballagnak el innen a nyolcadikosok: nem ritka, hogy C1-es nyelvvizsgával mennek középiskolába. A felvételi eredmények is visszaigazolják az iskola sikerességét, hiszen eddig mindenkit felvettek az első helyen megjelölt intézménybe.

Óvodától az érettségiig teljes a folyamat Szegeden

– A Teddy's Club óvodával már korábban is volt együttműködésünk, így az angol nyelvet is fókuszba helyező óvodából már volt lehetőség angol nyelvű általános iskolába mennie a gyermekeknek Szegeden. Most pedig az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnáziummal készülünk hasonló összefogásra, az ott indult nemzetközi érettségit adó képzés ugyanis nyolcadikosaink számára is kiváló lehetőséget jelenthet arra, hogy 18 éves korukig ebben a struktúrában tanulhassanak – mondta el Bodroginé Timár Klára.