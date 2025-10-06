1 órája
Nemzetközi környezet, magas szintű oktatás a Szeged IPS-ben
Családias légkör, magas színvonalú oktatás és nemzetközi környezet – ezt nyújtja a Szegedi Nemzetközi Általános Iskola. Az intézménnyel októberben több rendezvényen is megismerkedhetnek a szülők.
A Szeged IPS – Szegedi Nemzetközi Általános Iskola 2017 óta működik a városban, egyedi alternatívát kínálva azoknak a szülőknek, akik a kis létszámú magániskolák által nyújtott egyéni odafigyelés mellett magas színvonalú oktatást is szeretnének biztosítani gyermeküknek. Hogy a Lidicei téri intézmény miként épült néhány év alatt sikeres iskolává, arról Bodroginé Timár Klára fenntartóval beszélgettünk.
Kombinálják a nemzetközi és magyar tantervet
– Az intézmény nem csak attól nemzetközi, hogy diákjaink számos országból érkeznek, és az oktatás nyelve angol. A tanterv is nemzetközi: élmény- és projektalapú. A diákok személyes tapasztalatokat is szereznek azokról a témakörökről, amelyekkel foglalkoznak, és nemcsak tantárgyakat, de kritikus gondolkodást is tanulnak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a témaalapú, a hagyományos és a projektmódszertant vegyítő tanterv a nemzetközi kerettantervek (IPC és IMYC) mellett a NAT követelményeit is figyelembe vegye. Így biztosítható ugyanis, hogy nyolcadikos diákjaink zökkenőmentesen tudjanak váltani a magyar középiskolai rendszerre – magyarázta a fenntartó.
A kis létszámú – maximum 18 fős – osztályokban a diákok a magyar nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat angolul tanulnak, 7. és 8. osztályban azonban magyar nyelven is elsajátítják a matematika tantárgy szakszavait. Az angol nyelvű közeg garantálja, hogy magas szintű nyelvtudással ballagnak el innen a nyolcadikosok: nem ritka, hogy C1-es nyelvvizsgával mennek középiskolába. A felvételi eredmények is visszaigazolják az iskola sikerességét, hiszen eddig mindenkit felvettek az első helyen megjelölt intézménybe.
Óvodától az érettségiig teljes a folyamat Szegeden
– A Teddy's Club óvodával már korábban is volt együttműködésünk, így az angol nyelvet is fókuszba helyező óvodából már volt lehetőség angol nyelvű általános iskolába mennie a gyermekeknek Szegeden. Most pedig az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnáziummal készülünk hasonló összefogásra, az ott indult nemzetközi érettségit adó képzés ugyanis nyolcadikosaink számára is kiváló lehetőséget jelenthet arra, hogy 18 éves korukig ebben a struktúrában tanulhassanak – mondta el Bodroginé Timár Klára.
A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola iskola-előkészítő csoportot is működtet 5 éves kortól, ez azonban nem előfeltétele a sikeres iskolai felvételnek. Ahogyan az angol nyelvtudás sem, hiszen felzárkóztatást kapnak azok, akiknek erre szükségük van. Az itt tanuló diákok pedig megtapasztalhatják, milyen a családias környezet iskolán belül.
Családias légkör, fókuszban a közösségépítés
– Az oktatás 8.50-kor kezdődik. Alsóban a gyerekek a tanulószobán minden házi feladatot megcsinálnak, így a délután már szabad számukra. Az időtöltéshez iskolán belül rengeteg alternatívát kínálunk, hogy a szülőknek ne kelljen többfelé vinni őket. Nyelveket tanulhatnak (pl. kínai, francia, spanyol), sportolhatnak, zenélhetnek, de van hittan, filmklub, gyöngyfűzés, természettudományi és programozó szakkör, valamint sakk is – sorolta a fenntartó. Órarendbe építve úszni is viszik a diákokat, így vízbiztonságot is szereznek iskolaéveik alatt a Szeged IPS diákjai.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítő programokra is. Tartunk például nemzetközi családi napot, ahol tradicionális ételeiken keresztül mutathatják be saját kultúrájukat a hozzánk járó gyermekek. A szülők számára az intézmény nyitott, bármikor bejöhetnek, hathetente pedig meg is hívjuk őket, hogy a gyerekek bemutassák, mit tanultak az elmúlt időszakban. Továbbá tartjuk a nemzetközi, illetve hazai ünnepeket is – sorolta Bodroginé Timár Klára.
Az iskolával októbertől az Agórában is lehet ismerkedni a keddenként tartott felkészítő foglalkozásokon. Az angolul zajló programokra azokat is várják, akik csupán a nyelvvel szeretnék játékosan megismertetni gyermeküket. A Szeged IPS Kids Club első alkalommal október 7-én lesz, amely ingyenesen látogatható. Bővebb információ és regisztráció: https://forms.gle/3C6HtDVkhAqxYYc68
Október 11-én pedig a Teddy's Clubbal közös nyílt napot tartanak szintén az Agórában, oda is várják az érdeklődőket. Bővebb információ és regisztráció: https://forms.gle/xFoZuw3Cnup2FPzB8
Elérhetőség:
Szegedi Nemzetközi Általános Iskola
6727 Szeged, Lidicei tér 1.
www.szegedips.com
+36-70/799-8256