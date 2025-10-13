október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

44 perce

Okoskarkötő a Black Friday idején – amikor a technológia a tudatosság szolgálatába áll

Címkék#Euronics#Black Friday#okoskarkötő

Az okoseszközök piaca ugyan folyamatosan változik, de van valami, ami az utóbbi években stabilan tartja magát a legnépszerűbb termékek között, ez pedig az okoskarkötő. És ha valamikor igazán megéri beruházni egy ilyen praktikus kis kiegészítőbe, az nem más, mint a Black Friday időszaka.

PR cikk
Okoskarkötő a Black Friday idején – amikor a technológia a tudatosság szolgálatába áll

Forrás: Freepik

Egészségtudatos döntés – egyszerűbben, mint gondolnánk

Az okoskarkötők már rég túlléptek azon, hogy csupán lépésszámlálásra használjuk őket. Ma már valódi egészségügyi asszisztensek a csuklónkon: figyelik a pulzust, az alvásminőséget, a stresszszintet, és sok modell képes akár a véroxigénszintet vagy a menstruációs ciklust is nyomon követni. Ez a tudatosság pedig nemcsak a sportolók vagy a fitneszrajongók kiváltsága – mindenki profitálhat belőle, aki szeretne kicsit többet törődni a saját jóllétével.

A napi aktivitás mérésére a legkényelmesebb megoldás egy okoskarkötő. Fel sem tűnik, hogy rajtunk van, mégis egész nap figyel ránk.

Az okoskarkötők sokkal többet jelentenek, mint egy divatos kiegészítő. Folyamatosan kapcsolatban vannak az okostelefonunkkal, így a hívások, üzenetek vagy értesítések is gyorsan, diszkréten megérkeznek. Nem kell mindig elővennünk a telefonunkat – elég egy pillantás a csuklónkra. Az egészségkövetés mellett egyre több eszköz támogatja a légzésgyakorlatokat és a relaxációt is. Ez különösen fontos lehet a stresszes mindennapokban – hiszen nemcsak adatokat kapunk, hanem eszközt is arra, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

Motiváció a csuklón – sporthoz és a mindennapokhoz

Ha valaha is próbáltunk változtatni az életmódunkon, tudjuk, milyen nehéz kitartani. Az okoskarkötők egyik legnagyobb előnye, hogy azonnali visszajelzést adnak. Egy jól beállított napi cél – például 10 000 lépés – nemcsak egy szám, hanem kihívás is. És minden apró rezgés, amit a karkötő ad, ha elértük a kitűzött célt, egyfajta mini győzelemként hat.

Azoknak is hasznos, akik ülőmunkát végeznek, hiszen a legtöbb eszköz emlékeztet a mozgásra, ha túl sokáig maradunk egy helyben. És persze nem feledkezhetünk meg az alvásfigyelésről sem: sokszor nem is tudjuk, miért ébredünk fáradtan. Egy jól kalibrált eszköz azonban pontos képet adhat az éjszakai regenerálódásunkról.

A motiváció szempontjából a statisztikák is sokat számítanak. A heti vagy havi grafikonok megmutatják, mennyit fejlődtünk, mikor voltunk aktívabbak, és hol érdemes javítani. Egyes modellek még közösségi funkciókat is kínálnak: megoszthatjuk az eredményeinket barátainkkal, vagy versenyezhetünk velük, ami újabb lendületet adhat.

Forrás: Freepik

Itt az idő, hogy magunkra figyeljünk: Black November az Euronics-nál

Ha eddig halogattuk az okoseszközök beszerzését, most végre elérkezett az idő a vásárláshoz. A Black Friday 2025 novemberében remek alkalmat kínál arra, hogy olyan ár-érték arányú modellek közül válogassunk, amelyek egész évben hű segítőink lehetnek. Legyen szó sportról, egészségmegőrzésről, vagy egyszerűen a tudatosabb mindennapokról, egy okoskarkötő mindig emlékeztetni fog: törődnünk kell magunkkal. 

Most igazán érdemes körülnézni az Euronics kínálatban, ahol Black Novemberrel várják a vásárlókat – vagyis nem csupán egy nap áll rendelkezésre a döntéshez, hanem csaknem egy egész hónap, hogy megtaláljuk az új, megbízható társunkat a fitt és egészséges életmódhoz.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu