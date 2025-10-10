Őszi zenei élmények és megújulás a szegedi zsinagógában

Október 12-én és 19-én, valamint az ünnepi hétvégén, október 23-án is Dr. Csanádi László orgonaművész szólaltatja meg a hangszert Bach-, Franck- és zsidó liturgikus dallamokkal. Az október 23-i ünnepi nyitvatartás keretében 10 órától tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklődők, amely a belépő díján felül ingyenes, majd 11 órakor kezdődik a koncert.

Fotó: Kisléghy Ágnes

A zsinagóga közönségét nemcsak az élő zenei élmények, hanem az új online felületek is segítik: a megújult https://szegedizsinagoga.hu/ oldalon minden fontos információ elérhető a nyitvatartásról, az eseményekről, a családfakutatási lehetőségről, és az idegenvezetésekhez is foglalható időpont.

Fotó: Kisléghy Ágnes

Az őszi nagyünnepek időszaka a zsidó vallás egyik legmélyebb, lelki tartalmakkal teli periódusa, amely szeptember 22-én a Ros hásánával, a zsidó újévvel kezdődik, és a jom kipurral, a szukottal, majd a szimchát tóra ünnepével folytatódik. Ezekben a napokban a vallásjog előírásai szerint a zsinagóga zárva tart, a látogatók pedig az általános rendben hétfőn és szombaton kívül minden nap 10 és 16 óra között tekinthetik meg az épületet, legkésőbb 15:45-ig belépve. A pontos nyitvatartás minden esetben elérhető a honlapon és a közösségi oldalon is, így a látogatók előre tervezhetik az őszi programjaikat.