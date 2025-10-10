október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Őszi zenei élmények és megújulás a szegedi zsinagógában

Címkék#zsinagógában#Dr Csanádi László#orgonaművész

A szegedi Új Zsinagóga októberben is különleges programokkal és kulturális élményekkel várja a látogatókat.

PR cikk
Őszi zenei élmények és megújulás a szegedi zsinagógában

Fotó: Kisléghy Ágnes

Október 12-én és 19-én, valamint az ünnepi hétvégén, október 23-án is Dr. Csanádi László orgonaművész szólaltatja meg a hangszert Bach-, Franck- és zsidó liturgikus dallamokkal. Az október 23-i ünnepi nyitvatartás keretében 10 órától tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklődők, amely a belépő díján felül ingyenes, majd 11 órakor kezdődik a koncert.

Fotó: Kisléghy Ágnes

A zsinagóga közönségét nemcsak az élő zenei élmények, hanem az új online felületek is segítik: a megújult  https://szegedizsinagoga.hu/ oldalon minden fontos információ elérhető a nyitvatartásról, az eseményekről, a családfakutatási lehetőségről, és az idegenvezetésekhez is foglalható időpont.

Fotó: Kisléghy Ágnes

Az őszi nagyünnepek időszaka a zsidó vallás egyik legmélyebb, lelki tartalmakkal teli periódusa, amely szeptember 22-én a Ros hásánával, a zsidó újévvel kezdődik, és a jom kipurral, a szukottal, majd a szimchát tóra ünnepével folytatódik. Ezekben a napokban a vallásjog előírásai szerint a zsinagóga zárva tart, a látogatók pedig az általános rendben hétfőn és szombaton kívül minden nap 10 és 16 óra között tekinthetik meg az épületet, legkésőbb 15:45-ig belépve. A pontos nyitvatartás minden esetben elérhető a honlapon és a közösségi oldalon is, így a látogatók előre tervezhetik az őszi programjaikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu