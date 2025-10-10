Szegedi siker a turizmus világában – döntős a Novotel Szeged a Business Excellence Díjon

A Business Excellence Díj immár tizenötödik alkalommal ismeri el azokat a hazai turisztikai vállalkozásokat, amelyek szolgáltatásaikkal és innovációikkal meghatározó szerepet töltenek be az üzleti turizmusban. A kategóriánként legjobb három pályázat közönségszavazásra is felkerül – így most a vendégek, a partnerek és a közösség támogatása döntő lehet.

A Novotel Szeged az Accor-szállodalánc tagjaként 2000-ben nyitotta meg kapuit, és az elmúlt években teljes körű megújuláson ment keresztül. A 140 szobás, három rendezvényteremmel rendelkező szálloda Szeged legnagyobb üzleti és egyetlen nemzetközi lánchoz tartozó hotele. 2024-ben fejeződött be a felújítás, amelynek eredményeképpen a vendégek ma modern, letisztult enteriőrrel, korszerű audiovizuális technikával felszerelt rendezvénytermekkel, valamint helyi alapanyagokra épülő gasztronómiai kínálattal találkozhatnak. A magas színvonalú szolgáltatások mellett kiváló szakmai felkészültséggel és vendégközpontú szemlélettel dolgozó csapat járul hozzá ahhoz, hogy a Novotel Szeged az üzleti utazók és a pihenésre vágyók körében egyaránt megbízható és népszerű választás legyen.

A hotel vezetősége szerint a döntős jelölés „nem csupán a szálloda, hanem valamennyi vendég közös sikere is” – hiszen a mögöttük álló 25 év során kialakult közösségi bizalom és hűség tette lehetővé, hogy a Novotel ma a legkiválóbbak között szerepeljen.

A szavazás a közönségdíjra október 15. éjfélig a Business Excellence hivatalos weboldalán zajlik.

Tegyük közösen Szegedet a figyelem középpontjába!

– üzeni a szálloda csapata.