1 órája
Szegedi siker a turizmus világában – döntős a Novotel Szeged a Business Excellence Díjon
A szegedi Novotel ismét reflektorfénybe került: a szálloda bekerült a Business Excellence Díj döntősei közé a „Legjobb kis- és közepes méretű business hotel – vidék” kategóriában. Az elismerés nem csupán a szálloda munkáját, hanem Szeged városát is méltatja – hiszen a Tisza-parti hotel immár negyedszázada képviseli a nemzetközi színvonalú vendéglátást a dél-alföldi régióban.
A Business Excellence Díj immár tizenötödik alkalommal ismeri el azokat a hazai turisztikai vállalkozásokat, amelyek szolgáltatásaikkal és innovációikkal meghatározó szerepet töltenek be az üzleti turizmusban. A kategóriánként legjobb három pályázat közönségszavazásra is felkerül – így most a vendégek, a partnerek és a közösség támogatása döntő lehet.
A Novotel Szeged az Accor-szállodalánc tagjaként 2000-ben nyitotta meg kapuit, és az elmúlt években teljes körű megújuláson ment keresztül. A 140 szobás, három rendezvényteremmel rendelkező szálloda Szeged legnagyobb üzleti és egyetlen nemzetközi lánchoz tartozó hotele. 2024-ben fejeződött be a felújítás, amelynek eredményeképpen a vendégek ma modern, letisztult enteriőrrel, korszerű audiovizuális technikával felszerelt rendezvénytermekkel, valamint helyi alapanyagokra épülő gasztronómiai kínálattal találkozhatnak. A magas színvonalú szolgáltatások mellett kiváló szakmai felkészültséggel és vendégközpontú szemlélettel dolgozó csapat járul hozzá ahhoz, hogy a Novotel Szeged az üzleti utazók és a pihenésre vágyók körében egyaránt megbízható és népszerű választás legyen.
A hotel vezetősége szerint a döntős jelölés „nem csupán a szálloda, hanem valamennyi vendég közös sikere is” – hiszen a mögöttük álló 25 év során kialakult közösségi bizalom és hűség tette lehetővé, hogy a Novotel ma a legkiválóbbak között szerepeljen.
A szavazás a közönségdíjra október 15. éjfélig a Business Excellence hivatalos weboldalán zajlik.
Tegyük közösen Szegedet a figyelem középpontjába!
– üzeni a szálloda csapata.