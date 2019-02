25 év - 25 érv a Z(s)eppelin mellett

(x)

25 év - 25 érv! ... hirdetik most honlapjukon, újonnan megjelent katalógusukban és minden felületükön, melyre a legnagyszerűbb érv, hogy az évről-évre fejlődő Z(s)EPPELIN Programok egyre szélesebb körben ismertek az utazók körében, egyre nagyobb törzsutas közönségük a garancia a jól sikerült programok által nyújtott élmények sikerére.A jubileumi nyereményjátékra érvényes utazási szerződéssel jelentkezhetünk, melynek az első sorsolása február 25-én megtörtént, és 7 szerencsés Z(s)EPPELIN utas már bezsebelte a 25.000 Ft-os nyereményt. Egészen decemberig minden hónap 25-én gazdára talál még 10 db 25.000 Ft-os nyeremény! Az esély nagy, hiszen Ön akár minden hónapban lehet az egyik szerencsés nyertes. (Bővebb információ www.zseppelin.hu oldalon)Továbbá a Z(s)EPPELIN Programon résztvevők már az iroda fotópályázatára is benevezhetik az út során készült fotóikat, amelyekkel értékes utazási utalványokat lehet nyerni, ahol a 3. és 2. nyertes mellett a fődíj 50.000 Ft! Érdemes a Z(s)EPPELINT választani, ha szeretjük a nagyszerű élményeket és az igazán értékes nyereményeket.Az idei nyár is megannyi gyönyörű meglepetést tartogat a Z(s)EPPELIN utazóközönségének: tengerparti pihenés, a szomszédos országok legvonzóbb nyári célpontjai, gasztrókörutazások, sőt Európán túli programok lélegzetelállító látványosságai is helyet kaptak az iroda idei kínálatában! Érdemes megtekinteni az új, megújult és a jól bevált programkínálatot, melyet március 31-ig akár 10% előfoglalási kedvezménnyel jutalmaznak!25 év - 25 érv a Z(s)EPPELIN Programok mellett - utazzon és nyerjen az idén 25 éves Z(s)EPPELIN Programokkal!Z(s)EPPELIN – az utazás kultúrája 2019-ben is!