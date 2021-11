5 fontos szempont kutyaház kiválasztásához

Egyre hidegebbek az éjszakák, jönnek a fagyok, a kutyák érzékenyek, óvnunk kell őket az időjárás viszontagságaitól. Ha kinti kutyánk van, akkor nagy szüksége van egy kényelmes kutyaházra, ahová visszavonulhat, ami a saját helye lesz, ami megvédi a kihűléstől.

Most időszerű a kutyaház megvásárlása. A kínálat hatalmas, de több szempontot is figyelembe kell vennünk a döntés előtt. Nézzük, mi az öt legfontosabb tényező a kutyaház kiválasztásakor.

1. A méret a lényeg – mekkora a kutyánk?

Az első és az egyik leglényegesebb a kutyaház esetén a kutyánk mérete. Vásárlás előtt meg kell mérnünk házi kedvencünk marmagasságát és testének hosszát. Ez a mérés akkor is igen fontos, ha fajtatiszta, felnőtt kutyáról van szó, mivel fajtán belül is lehetnek kisebb-nagyobb méretbeli eltérések. A különböző gyártók méretkatalógusa elérhető az interneten, sőt egyes eboldalak még kalkulátorral is segítenek a helyes méret kiválasztásában.

A belső méreteknél kulcsfontosságú, hogy a kutyus kényelmesen meg tudjon fordulni a házában, de figyeljünk arra, hogy a ház ne legyen sokkal nagyobb a kutyánál, mert akkor a kutya fázni fog, nem tudja saját testének melegével „felfűteni” a házat. Ha kölyökkutyáról van szó, akkor figyelembe vehetjük a valószínűsíthető felnőtt méretét a kiválasztáskor, és olyan házat vegyünk, aminek kivehető belső elválasztó fala van. Így már fiatalabb korában is tudja a házat használni, meleg kis kuckója lesz, és ha kinövi, csak ki kell emelni a falat. A kutyának az is nélkülözhetetlen, hogy kényelmesen tudjon ki-be járkálni a házába, ezért figyeljünk a bejárat méretére és elhelyezésére.

2. Rottweiler vagy uszkár – milyen fajta kutyánk van?

Nem csak az ember, a kutya is sokféle. Az egyik fázós, a másik félős, az egyik kiterülve szeret aludni, a másik összegömbölyödve. Nincsen két egyforma kutya, de ha jól ismerjük kedvencünk szokásait, akkor könnyebben választhatunk megfelelő kutyaházat.

Lényeges, hogy kedvencünk szeret-e magasabb helyekről nézelődni, szemmel tartani a „birodalmát”. Ha igen, akkor érdemes lapos tetős kutyaházat venni, és hozzá egy jól tisztítható szőnyeget a ház tetejére. Ha a kutyus inkább a ház előtti területen szeret őrködni, figyelni, akkor olyan házat vegyünk, amihez egy kis teraszt alakítottak ki. Itt száraz területen fekhet, a napon megszáradhat a bundája. Ez a megoldás nem luxus, mert így a kutyaház belseje sem lesz gyakran piszkos, és ezen a kis területen tarthatók a kutyatálak is, amik szintén nem lesznek olyan sárosak.

A gyártók ajánlásai között megtalálhatjuk a bernáthegyitől a spánielig az összes ismert kutyafajta igényeihez kialakított kutyaház típusokat, vásárlás előtt érdemes ezeket tanulmányozni. A Vatera online piacterén óriási a választék, ha jól felkészültünk, akkor könnyen kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb darabot.

3. Fából vagy fémből készüljön a kutyaház?

Ebben a kérdésben a döntés elég könnyű, ha biztonságos, minőségi megoldást szeretnénk, akkor a fából készült kutyaház a jó választás. A fa természetes, lélegző anyag, jó szigetelőképességgel és kényelmes környezetet biztosít a kutyának. A fából készült kutyaházak masszívak, tartósak, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, természetesebb környezetet adnak a kutyának, mint a műanyag vagy a fém. Ne felejtsük el, hogy a fából készült kutyaházat érdemes a talajtól kicsit megemelve elhelyezni, ez a jó hőszigetelés miatt is fontos, de így kizárhatjuk a nedvességet és a párát, megvédhetjük a házat a penészesedéstől, baktériumoktól.

4. Szigetelt vagy szigeteletlen?

Ha hosszú távra tervezünk, akkor ez a megoldás segít a kutyaház állagának megőrzésében és a kutyák egészségét is védi. A hőszigetelés is nagyon fontos szempont, mert megvédi a kutyát az egyre forróbb nyári napokban és a téli fagyoktól is. Egy jól szigetelt kutyaházban a gyakran szélsőséges időjárási viszonyok között is biztonságban tudhatjuk a kutyát, mert ők is megbetegedhetnek akár a hidegtől, akár a tűző naptól. Tehát ha már kutyaház vásárlásra szántuk el magunkat, akkor mindenképpen a jól szigetelt változat mellett érdemes dönteni.

Kaphatók fűthető kutyaházak is, erről kizárólag a gazdinak kell a döntést meghozni, bár a szigetelésnek köszönhetően akár 8-10 fokkal is melegebb van a kutyaházban, mint kint. Az előre szigetelt és fűthető kutyaház lehet a legkézenfekvőbb, ha nem kívánjuk mi, magunk, házilag elkészíteni a szigetelést.

5. Takarítás, tisztántartás

A kutyaházat rendszeresen takarítani kell, ez a kutyának és nekünk is alapvető. Ezt a munkát könnyíti meg a levehető vagy nyitható tető. Így gyorsan, kényelmesen végezhetünk a munkával, és ha takarítás után nyitva hagyjuk a kutyaház tetejét, akkor a napon kiszárad és kiszellőzik. Jól használható kiegészítő a mosható vagy könnyen és gyakran cserélhető, illetve tisztítható alj. Télen pedig a melegen tartó vagy akár fűthető párna.

Tehát a kiválasztott kutyaház teteje legyen nyitható, és takarítás, szellőztetés után biztonságosan visszazárható.

+ 1 tipp: Válasszuk a minőséget!

A nagy barkács áruházak sokszor kínálnak olcsó, akciós kutyaházakat, de érdemes óvatosnak lennünk. Előfordul ugyanis, hogy a tömeggyártott kutyaházak nehezen tisztíthatók, nem rágásbiztosak, és sajnos többnyire nem szigeteltek.

Érdemes megfontolni, hogy inkább viszonylag drágább, de minőségi darabot válasszunk, amiben biztonságban tudhatjuk a kutyánkat. A minőségi kutyaház hosszú távon sokkal jobban megéri, mint az olcsó, mert tartósabb, takarítható, és a kutyánk sok éven át boldogan használja majd.