A COVID-19 hatása a vidéki ingatlanpiacra

azaz az elmúlt hetek ingatlanpiaci tapasztalata Csongrád, Szentes és Hódmezővásárhely térségében. (Molnár Attilával – a FAiR-M Ingatlaniroda alapítójával – beszélgettünk)

DM: Az ingatlanpiac visszaeséséről, csökkenő ingatlanárakról lehet olvasni számos sajtóorgánumban. Önöknek mi a tapasztalata? Hogyan alakul az ingatlanpiac Csongrád-Csanád megye keleti felében?

MA: Az ingatlanpiac térségünkben köszöni jól van! Június eleje van. A lakosság mozgását korlátozó intézkedések döntő többsége fel lett oldva, az élet – egy hónap megállás után – visszatért egy élhető kerékvágásba. Ezt tükrözi az ingatlanpiac is. Nem feleződtek le az ingatlan árak, mint ahogy azt sokan várták. Sőt! Talán még a kereslet fokozódott is és az árak nemhogy nem estek, árnyalatnyit nőttek bizonyos szegmensekben!

DM: Jó ezt hallani! De tényleg? Nőttek az árak?

MA: Nem túlzás! A családi házas övezetekben egyértelmű az áremelkedés trendje. A kiskertekre is nőtt az igény. Ez érthető is, hiszen a karantén sok mindenre rádöbbentette az embereket. Egy esetleges második hullámot sokan szeretnék felkészültebben illetve élhetőbb környezetben várni.

DM: És ha nem lesz második hullám?

MA: Azt nem lehet tudni biztosan, de aki nehezen viselte a bezártságot, az most lép – ha tud.

DM: Akkor lehet, hogy az ingatlanpiac vidéken még fel is fog pörögni?

MA: Nem kizárt. Rövidtávon ezt tapasztaljuk. Ne feledjük, hogy a karantén hatott a családokra. Lesznek, akik elválnak. Lesznek, akiknél gyermekáldást hoz a bezártság. Mindkét eset az ingatlanpiacot mozgatja, mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.

DM: Mivel magyarázható, hogy a járvány hatásait ennyire különböző módon élik meg vidéken, mint a nagyvárosokban?

MA: Térségünk ingatlanárai nem voltak túlfűtve. Ebben a térségben – Szeged kivételével – nem meghatározó a turizmus, a rövidtávú szobakiadás és a diákok által bérelt ingatlanpiac sem, így a kereslet nem csökkent. Ugyanakkor a családtámogatási rendszer stabilan megmaradt, a CSOK-ot és a babaváró hitelt sokan kihasználják – véleményem szerint ennek is köszönhető, hogy térségünk ingatlanpiaca aránylag könnyen vette az első akadályt. Persze azért messze nincs vége! Világgazdasági, makrogazdasági hatásokkal számolni kell!

DM: Mire gondol?

MA: Bizonytalan a gazdasági és politikai helyzet a tengerentúlon. Európa több állama katasztrofális gazdasági helyzetbe került mára. Gondoljunk csak Olaszországra, Spanyolországra! A turizmusuknak 2020-ra lőttek. Ha azok a gazdaságok nem indulnak be, akkor az európai piac beszűkül, a magyarországi gyárak termelése csökkenni kényszerül, a magyar gazdaságot is nehéz helyzetbe hozhatja.

Az államok – a tartalékok felélése után – rákényszerülnek arra, hogy gazdaságaik élénkítéséhez pénzt bocsássanak ki, ami a fizetőeszközök értékállóságát megtépázhatja.

Hosszú távon az arany mellett az ingatlan a legjobb értékmegőrző eszköz, így érthető, hogy a nem túlárazott ingatlanpiac keresleti oldala inkább bővül, mint csökken. Persze a nagy turista övezetekben tapasztalt irreális ingatlan árak realizálódni kényszerülnek, de ezek nem a mi térségünkre jellemzőek.

DM: Az elmúlt hónapokban sok külföldön dolgozó ember munkahelye megszűnt. Nem tudjuk, hogy alakul majd a munkanélküliség a térségünkben. Ez hogyan fogja befolyásolni az ingatlanpiacot?

MA: Én optimista vagyok. Akik hazatérnek, lakást, házat vesznek vagy bérelnek. A járvány idején sokan hazajöttek. A brexit is sokakat a hazatérés irányába terelt. Néhány hónap elteltével ők is igénybe vehetik a családtámogatásokat. Ezek szintén az ingatlanpiac mozgása irányába vezetnek. A munkanélküliek hamarosan újra dolgozni fognak. A sokkszerű elbocsátások oka megszűnik, helyre fog állni minden. Kicsit más lesz, de működni fog a gazdaság. Akik most munkanélküliek – véleményem szerint – őszre visszatérnek. A pandémia sokakat home-office-ba kényszerített. Véleményem szerint ez meghatározó lesz a jövőben – járvány nélkül is!

DM: Home-office? Ennek mi köze az ingatlanpiachoz?

MA: Sok. Már most látható, hogy a home-office munkavégzés kedvező a munkáltatónak is és a munkavállalónak is. Aki meg tudja oldani, hogy otthonról dolgozzon, az könnyebbség neki, hiszen nem kell reggelente bejárnia a munkahelyre, ezzel időt, energiát spórol. A munkáltatónak is ideális, hiszen nem kell, hogy fenntartsa az irodát. Ha ez fenntartható lesz, akkor előbb-utóbb igény merül fel egy dolgozószobára otthon. És máris az ingatlanpiacon vagyunk… Ennek is lesz negatív oldala, az iroda piac szűkülhet.

DM: Sokan arra számítanak, hogy hamarosan olcsón juthatnak ingatlanhoz, mint a 2008-as válság után. Önöknél ez hogyan jelentkezik?

MA: Igen, vannak ilyen várakozó befektetők. Véleményem szerint hoppon fognak maradni, a pénzük a zsebükben fog értéktelenedni. Már most is vannak, akik pofátlan alkuval sokkolják az eladókat. Egy bizonytalan – ingatlanpiacot nem ismerő – eladó esetleg bedőlhet ezeknek, de ha valaki igazi szakértő segítségét kéri az ingatlana értékesítésében, akkor nem lesz elkótyavetyélve a vagyona. A FAiR-M Ingatlaniroda értékesítő munkatársai nagy tapasztalattal, végzettséggel és szakmai regisztrációval rendelkező ingatlanközvetítők.

DM: Végzettség? Szakmai regisztráció? Miért fontos ezt hangsúlyozni?

MA: Sokan azt gondolják, hogy egy jó dumával valaki máris ingatlanközvetítő tud lenni. Több – közkedvelt franchise ingatlanközvetítő cég – az ingatlanközvetítést „szellemi segédmunkásokkal” végezteti. Ezek végzettség, szakmai regisztráció nélkül dolgoznak. Rossz tanácsokat adnak, azt mondják, amit hallani szeretne a partner. Utána pedig egy-egy elfuserált helyzet után lelépnek, majd más keretek közt folytatják ugyanazt. Ezért hangsúlyozzuk mindig, hogy a FAiR-M Ingatlanirodánál szakemberek dolgoznak. Érdekes, hogy az emberek a kutyájukat kutyakozmetikushoz viszik, de legnagyobb vagyontárgyuk értékesítését sokszor kontárokra bízzák!



