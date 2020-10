A Mars téri kockafánk 7:42-re készül el

Aki azt hiszi, hogy a nagymama zsírban sült, baracklekváros szalagos fánkjával nosztalgiázhat a Mars téri The Box Donut kockafánkozóban, csalódni fog. Egészen más ízre, formára, választékra, alapanyagra, minőségre, élményre számíthat- sokkal jobbra! Ez azoknak is jó hír, akik a fánkra -mint anti-diétás ételre- elrettentő példaként gondolnak.

A magyar tulajdonú világszabadalom ugyanis olyan prémiumtermék, amely csakis minőségi alapanyagokból készül. Krémjei, töltelékei, bevonatai és feltétei nem tartalmaznak ízfokozókat, mesterséges ételszínezéket, tartósítószert, és nem spórolták ki belőlük például a 100 % kakaóvajat tartalmazó belga Callebaut csokoládét sem. Az inkább tartalmas, töltött süteményhez hasonlítható kockafánk- tésztában alig van cukor: 100 grammnyi tésztára csupán 6 gramm jut!

Az egyedi formához egyedi nyitva tartás dukál! Minden reggel 7.42-kor fordul a tábla, nyílik az ajtó, terjed az illat- és összefut a nyál a szájban… A frissen, helyben készült fánkok mogyoróolajban sülnek- ezzel is vigyázva az egészségünkre.

Azért legyünk őszinték! Nem kimondottan a fitness étrend része, cserébe azonban nagyon-nagyon finom az a 80 féle kockafánk, melyből a napi kínálatban egyszerre 20-30 féle kapható a 2019. májusban megnyílt Mars téri üzletben.

De nemcsak Szegeden! Budapesten, Győrben, Debrecenben, Szombathelyen élvezhetik a fánkimádók a különleges ízeket. A szegediek kedvencei közé tartozik a mogyorókrémes Hazelnut, a málnás-fehércsokis Raspberry, a vanília krémes-kókuszos Coco White, a csokikrémes Brownie Boom, az karamellizált cukros feltéttel kínált Creme Brulée a Szilvásgombócos verzióról meg nem is beszélve….

Nézzük a további előnyeit!

Egy trendi, fiatalos reggeliző helyen– ahol szendvicseket, bageleket, kávékülönlegességeket, teát, limonádét, smoothiet, frappét is árulnak- fogyaszthatod el a reggelidet, ebédedet, uzsonnádat egyedül vagy barátokkal, buszindulás előtt vagy utazás után.

Van parkoló! Ebédszünetben kiugorhattok a munkahelyről gyalog, bicajjal, sőt, autóval is, ugyanis a fánkozó mögötti parkolóban szinte mindig van hely. Suli után beugorhatsz gyerekestül- családostul!

A The Box Donut saját applikációval rendelkezik! Ha ezt letöltöd, házhozszállítást kérhetsz. De az ismert szegedi ételkiszállító applikációkon is megtalálod a The Box Donut megunhatatlanul széles választékát!

Vagány dobozban kapod meg az elvitelre, megrendelésre kért fánkokat. Ezzel még egy unalmas munkahelyi értekezletet is feldobhatsz! De a baráti társaságokban, szülinapi bulikon, sőt, az esküvőkön is szívesen látott-kóstolt nyalánkság a mutatós kockafánk-kollekció.

Elérhetőség:

The Box Donut Szeged

Szeged, Mars tér 16.

Nyitvatartás: minden nap 7.42-19.42

Web: www.theboxdonut.com

Tel.: +36 30 302 2795

(PR)