A mosogatógép szennyezi a környezetet?

Épp egy mosogatógép beszerzésén gondolkodsz, de nem tudod, jó döntés-e? Megkönnyíti az életedet, de vajon megéri? Tényleg rendesen elmos mindent? Nem fogyaszt túl sokat? És mi a helyzet a környezettel?

A háztartási gépek nagyon sok terhet vesznek le a vállunkról a mindennapokban, azonban ennek megvan az ára: ezt a terhet átrakják a környezetünkre, ugyanis fogyasztanak energiát, illetve a mosogatógép esetében vizet is. Éppen ez az a tényező, ami sok embert gondolkodóba ejt azzal kapcsolatban, hogy vásároljanak-e mosogatógépet, vagy inkább maradjanak a kézi mosogatásnál.

Nos, a dolog nem ilyen fekete vagy fehér, ugyanis nagyon sok egyéb szempontot lehet figyelembe venni a döntés során, és vannak olyan pontok is, melyekben a mosogatógép éppenséggel jobban teljesít. Pláne, ha az adott mosogatógép energiafogyasztás szempontjából jó besorolású.

Mi is az az energiabesorolás?

Amikor megnézed a mosogatógépek leírását, találkozhatsz A, A+, A++, A+++, B stb. jelölésekkel. Ezek mondják meg, hogy mennyire energiatakarékos egy mosogatógép, egyúttal arról is adnak információt, hogy a környezetet mennyire kímélik, ez a két dolog ugyanis egyértelműen összefügg. Ahogy arról is árulkodik, hogy vajon mennyire lesz drága a gép fenntartása, hiszen minél kevesebb energiát fogyaszt, annál pénztárcakímélőbb.

A legjobb kategória az A+++, az ABC-ben előre haladva pedig folyamatosan egyre nagyobb mértékű az energiafelhasználás. A legrosszabbak a D-G jelöléssel ellátott háztartási gépek, ezek fogyasztják a legtöbbet, terhelik leginkább a környezetet, illetve viszik legnagyobb mértékben a pénzt.

Legtöbben csak akkor cserélik le a mosogatógépüket és egyéb elektromos eszközüket, ha már elromlott, de érdemes lehet ezen a lépésen elgondolkodni akkor is, ha még működik, de sokat fogyaszt. A környezetnek is jót teszel vele, és a pénztárcádon is érződni fog a változás.

Mire érdemes még odafigyelni?

Fontos szempont, hogy olyan mosogatógépet válassz, amit kihasználsz, azaz vedd figyelembe, hogy a háztartásodban mennyi piszkos edény keletkezik, és ez alapján dönts.

Egy egyszemélyes háztartásba elég lehet egy kicsi, asztali mosogatógép is, hiszen jó eséllyel ez is csak pár naponta fog megtelni. Egy ötfős vagy nagyobb családnál ugyanakkor szükség lehet egy nagy befogadóképességű gépre, és még ez is lehet, hogy kétszer fog megtelni egy nap.

Semmi értelme a kelleténél nagyobbat vásárolni, és félig megtöltve elindítani, ez ugyanis színtiszta energiapazarlás. De az is, ha a szükségesnél kisebbet vásárolsz, ezért többször is elindítod egy nap, miközben egy nagyobbat elég lenne egyszer vagy kétszer.

Kézi mosogatás vs. mosogatógép

Jó néhányan vannak még mindig azon a véleményen, hogy a mosogatógép olyan kényelmi eszköz, ami a környezet rovására megy, de ez nem igaz. Egy mosogatógépnyi piszkos edény elmosásához annyi vizet használsz el, amennyinek a töredékével is képes a gép tisztára mosni őket. Ez még úgyis sokkal kisebb fogyasztást eredményez, ha az áramot is hozzávesszük.

Nem is beszélve arról, hogy a gép magasabb hőmérsékletű vizet használ, mint amennyit a kezed elbírna, így jóval tisztábbak lehetnek az edények. A mosogatószivacsban pedig nyüzsögnek a baktériumok, még akkor is, ha gyakran cseréled őket. A mosogatógép használatával ezt is kikerülheted.

Nem kell tehát rosszul érezned magad, ha a mosogatógép mellett döntesz, de tudatosan válaszd meg a kapacitást, és figyeld az energiabesorolást!

