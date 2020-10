A szürkehályog-műtét menete: ezeket érdemes tudni

A szürke hályog (Katarakta) bár a kezdeti fázisban jól kezelhető, de sajnos alapjaiban egy visszafordíthatatlan, negatív tendenciájú szemészeti probléma. A szürke hályog érintheti csak az egyik vagy akár mindkét szemet is, a folyamat pedig, amely során a szemlencse fokozatosan elveszíti átlátszóságát, egészen látásvesztésig tart, ha nem kezelik időben.

Miért ártalmas a szürke hályog?

A szürke hályogtól elszürkült lencse fénytörési hibát okoz, így a fény nem jut el a retináig. A szürke hályoggal küzdők számára a színek és az árnyalatok idővel megváltoznak, megkopnak, kezdetben kettős látás és fényérzékenység is jelentkezhet.

Később, amikor a pupilla szürkévé válik, állandósul a vízfüggöny takarta érzetű, homályos látás. Az éleslátás visszaállítása, vagyis a kialakult szürke hályog megszűntetése műtét segítségével lehetséges.

Ön is hasonló látásproblémával küzd?

A szürkehályog-műtét tipikusan olyan beavatkozás, aminek érdemes utánanéznie. A szürke hályog lézeres úton történő eltávolítása ugyanis a világon az egyik leggyakrabban, ugyanakkor a legnagyobb biztonsággal végzett szemészeti műtéti eljárás.

A hályog eltávolítását a Budai Szemészeti Központban például phacoemulsificatios technikával végzik, amely jelenleg a legkorszerűbb szemészeti műtéti eljárás.

Mire készüljön szürkehályog-műtét esetén?

Amennyiben szürkehályog-műtét előtt áll, érdemes tudnia:

– Nyugodtan reggelizhet a műtét előtt, mi több, érdemes is rendesen ételt és folyadékot fogyasztania.

– Célszerű kísérővel érkeznie a klinikára, mert bár a műtéti eljárás mindösszesen 10-15 percig tart és nem igényel sem altatást (kivétel egyedi esetekben), sem kórházi benntartózkodást, a műtétet követően a szemeire fedőkötés kerül, amelyet tanácsos 24 órán át viselnie.

– A teljes időtartama az eljárásnak az érkezéstől számítva nagyjából 3 óra, ami tartalmazza az Ön előkészítését a beavatkozásra, magát a műtétet és az azt követő helyszíni pihenőidőt.

– Az érzéstelenítés a beavatkozás előtt helyileg, szemcseppek által történik, ez garantálja a szinte teljes fájdalommentességet a műtét idejére.

– A beavatkozás vérzésmentes, ugyanis a lencse eltávolítása nem érint eret.

– A műtét során a szakorvos egy pár milliméteres bemetszést ejt a szemen. Ezen keresztül kerül eltávolításra a beszürkült lencse, illetőleg az eltávolított lencse helyére ezen át történik meg az előzetesen kiválasztott, speciális optikájú, torzításmentes, szövetbarát anyagból készült modern műlencse beültetése.

– A vágás magától, gyorsan, varrás nélkül zárul.

– A szürkehályog-műtét után egy, a szemgolyót védő kagylót helyeznek el a szemén, majd rövid pihenő után egy ellenőrző vizsgálatot végeznek, ha mindent rendben találnak, akkor haza is mehet.

– Ugyan a műtét maga alig 10 percet vesz igénybe, a teljes gyógyulás, valamint a látásélesség beállása kb. 2 hétig is eltarthat.

A beavatkozást követő napon egy kontrollvizsgálaton kell átesnie, amelyet 1 hónap múlva újabb ellenőrzés követ. Amennyiben szeme komplikációmentesen gyógyul, 6 hét múlva a kialakult optikai eredmény véglegesnek tekinthető, így ön gondtalanul, újonnan szerzett éleslátása birtokában, szabadon folytathatja mindennapos tevékenységeit.

