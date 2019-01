(X)

Közös érdekünk, hogy minden betegadatunk egy helyen elérhető legyen orvosaink részére, függetlenül attól, hogy állami intézményben vagy magánrendelőben kaptuk a kezelést. Az EESZT-hez már csatlakoztak a különböző implantátumok és protézisek (például fog, csípőprotézis, szemlencse vagy hallókészülék) beültetését végző szolgáltatók, és folyamatosan csatlakozik a magánegészségügy egyre több szereplője is.Az EESZT élesítésével elindult egy önvezérelt, minőségbiztosítási folyamat, amely nemcsak az egészségügyi informatikára, hanem a teljes ellátó rendszerre, így az orvosok munkáját segítő betegútszervezésre és a gyógyítási folyamatokra is hatással lesz. Elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok és a szakemberek számára ellenőrizhetők a felmerülő gyógyszerkölcsönhatások.Várhatóan 2019. év végére készül el az EESZT mobilon is elérhető felülete, így az állampolgárok majd könnyebben, egyszerűbben érhetik el egészségügyi adataikat. Emellett megjelenhetnek egészségügyi témájú mobilalkalmazások is, ami megnyitja az utat a betegellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot kiegészítő fejlett, 21. századi telemedicina-szolgáltatások előtt is. További fontos fejlesztés a betegellátás során keletkező dokumentumok szabványosítása, amely lehetővé teszi az adatok gépi feldolgozását. Ez hatalmas áttörést hozhat, hiszen a rendszerezett és feldolgozott egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják támogatni. A páciensek így még gyorsabb, hatékonyabb és személyre szabottabb ellátáshoz juthatnak.A betegadatok komplex kezelése az orvosi ellátás során a legnagyobb érték, éppen ezért nagyon fontos, hogy háziorvosunk is megfelelő részletességgel kitöltse eProfilunkat, különös tekintettel az esetleges allergiákra, rendszeresen szedett gyógyszerekre – erre nagy szükség lehet balesetet szenvedett vagy öntudatlan beteg esetén.– Az eProfil használata még nem nagyon terjedt el az orvosok körében, pedig jelentősége és haszna felbecsülhetetlen értékű – állítja dr. Tipszics Gergő, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházak orvosa. – Ezt az oldalt a háziorvos készíti el a beteg adatai alapján, és az EESZT-rendszeren keresztül érhető el. Olyan alap információkat tartalmaz a betegről, mint a krónikus betegségei vagy például az esetleges gyógyszerallergia, amit gyakran maga a páciens sem tud megmondani a kezelőorvosának. Ha a beteg öntudatlan állapota miatt nem kérdezhető ki betegségeiről, terápiáiról, az eProfil segíthet a tájékozódásban.