A CE Glass a jövőbe fektet be: saját vezetőit képzi ki

– Hat évig egy faipari cégnél voltam CNC gépkezelő és programozó, négy éve váltottam és jelentkeztem a CE Glass Industries-hez azért, hogy el tudjam tartani a családomat, ugyanis van egy 6 éves kisfiam – mondja Túri István, aki a csomagolási részleg csoportvezetőjeként két műszakban összesen 17 ember munkáját fogja össze.Az április 1-jén 30 éves CE Glass Industries üvegipari gyártócégként, a Szilánk hagyományainak örököseként 2012 óta működik a szatymazi Green Business ipari parkban. A gyár délelőtti és délutáni műszak szerint működik, a hétvégék szabadok. Az itt dolgozók munkába járását jelentősen megkönnyíti a Szeged–Szatymaz között közlekedő ingyenes buszjárat. A környező falvakból történő bejárást is támogatja a cég. Emellett van pluszpénzzel járó túlórázási lehetőség, illetve a nemrégiben megszűnt, legmagasabban adható készpénzes cafetériát beépítette a dolgozók alapbérébe.Az üvegipari gyártócég a dolgozók folyamatos fejlődésére nagy hangsúlyt fektet, ezért a fél-, egyévente indított karrierprogramjaiban a vezetői utánpótlást célozza meg – saját jövőbeli vezetőit mentorálva.– Amikor idejöttem, a kezdeti betanulási időszak után az edzőgéphez kerültem, mert érdekelt a működése, és meg akartam tanulni a kezelését. Jobb fizetést, pontos bérutalást és bejelentett munkát ígértek. Mivel hosszú távú céljaim vannak a cégnél, belevágtam a karrierprogramba is: a feldolgozásból a rakodásra kerültem, ott először a csomagolási csoportvezető helyettese lettem, majd december óta csoportvezető vagyok. Kíváncsi voltam, milyen vezető vagyok. Gyorsan át kell látnom az adott helyzetet, problémamegoldásra van szükség. Nagy a felelősség, viszont több a bér.István úgy érzi, megállja a helyét vezetőként is. Szerinte ehhez az kell, hogy a munkatársai elfogadják őt. Ez neki sikerült: elnyerte bizalmukat.Aki először áll munkába a CE Glass Industries-nél, pár hónapig tartó betanulási időszakkal kezd, ugyanis ezt a szakmát egyik iskolában sem tanítják. Minden új dolgozót egy mentor segít, aki valamennyi területet megismerteti a dolgozóval. A síküveg-megmunkáló részlegen CNC megmunkálás, festési eljárás, valamint fúrás, csiszolás tanulható meg. A másik részleg a hőszigetelt üvegfeldolgozást végzi.Persze a CE Glassnál nem csak munkáról szól az élet: népszerűek a csapatépítő rendezvényei, a sport- és családi nap, ahol a főszerep egyértelműen a szórakozásé. Ezek a jól sikerült alkalmak sokáig beszédtémául szolgálnak még a munkaközi szünetekben is.