A fix kamatozású forrásokat keresik a vállalkozók

(X)

Idén is jelentős növekedésre számít a kis- és középvállalkozások (kkv) finanszírozásában az Erste Bank. A pénzintézet tavaly a piaci átlagot meghaladó gyarapodást ért el, az idei első negyedévben pedig a bővülés dinamikája tovább nőtt. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2018-ban a kkv-szektor hitelállománya közel 12 százalékkal bővült, ezzel szemben az Erste 23 százalékos gyarapodást tudott felmutatni, míg idén március végén a bank által kezelt kkv-hitelállomány csaknem 27 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az Erste kkv-ügyfeleinek száma csaknem 6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, míg a hitelezett ügyfeleké több mint 13 százalékkal nőtt egy év alatt – mondta el Szerdahelyi Róbert, a bank kis- és középvállalati igazgatója.A kkv-finanszírozáson belül lendületes növekedést mutat a mezőgazdasági és az élelmiszeripari vállalkozások hitelezése. Az Erste agrárium területén működő kkv-ügyfeleinek száma idén március végén csaknem 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a hitelezett ügyfeleké több mint 12 százalékkal nőtt. Mindezek eredményeként a hitelállomány jelentős mértékben, 23,5 százalékkal bővült egy év alatt. Az élelmiszeripar esetében a bank ügyfeleinek száma több mint 2 százalékkal, míg a hitelezett ügyfeleké 4 százalékot meghaladó mértékben gyarapodott. A hitelállomány átlagon felüli mértékben, 28,3 százalékkal haladta meg március végén az egy évvel korábbit.A pénzintézet újabb sikeres évet tud maga mögött, 2018-ban folytatta a piaci átlagot jelentősen meghaladó növekedését az agrárhitelezésben, és idén is jelentős bővülést tervez ezen a területen. Az idei több szempontból is a fejlesztések éve az agráriumban. Az Erste Bank Agrár Kompetencia Központjának előrejelzése szerint a mezőgazdasági beruházások értéke a tavalyi 348 milliárd forint után idén elérheti a 400 milliárd forintot – ismertette Fórián Zoltán, az Agrár Kompetencia Központ vezetője. A beruházási környezet jelenleg igen kedvező, köszönhetően a támogatott hitelprogramoknak, a Vidékfejlesztési Program megvalósítási szakaszának, a piaci kihívásoknak, a kamatkörnyezet és a támogatási rendszer változásával kapcsolatos várakozásoknak, valamint a gazdálkodói szemlélet változásának.Az Erste mindehhez szakértelmével, stabil, rugalmas és gyors munkával járul hozzá. A fejlesztési döntések során a bank szakértői ott állnak az ügyfelek mellett, személyes konzultációkkal, középtávú előrejelzésekkel, elemzésekkel segítik munkájukat. A bank arra számít, hogy az aszályos idő ellenére az idei termés átlagos lesz, miközben az állatok és állati termékek ára a korábbi évekhez képest magasan alakul. Mindent egybevetve kis mértékben növekvő kibocsátásra és tovább élénkülő agrár külkereskedelemre lehet számítani 2019-ben – tette hozzá Fórián Zoltán.A mikro-, kis- és közepes vállalkozások adják a magyar gazdaság erejét, ezek a cégek teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90 százalékát, foglalkoztatják a munkavállalók felét és adják a GDP negyedét. Az elmúlt évben ez a szektor adta a magyar gazdasági növekedés alapját, amit mutat, hogy jelentősen nőtt a hitelfelvétel is – vagyis a vállalkozók szerint érdemes beruházni a növekedésbe. A kkv-szektor finanszírozását nagy mértékben segítette az MNB 2013-ban indult Növekedési Hitel Programja (NHP), amely több ezer hazai vállalkozást juttatott forráshoz az elmúlt években. A program idén az NHP Fix konstrukcióval folytatódik. A rendelkezésre álló ezermilliárd forint keretösszegből a vállalkozások beruházásaik finanszírozásához juthatnak forráshoz legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett – fogalmazott Szerdahelyi Róbert.Az Erste aktívan részt vesz az NHP Fix programban, a bank 10 százalékos piaci részesedést tűzött ki célként a kihelyezésekből. Az ügyletek, illetve a folyósított volumen jelentős része egyelőre lízingfinanszírozásban valósult meg, mivel a lízing rugalmasabb, a változásokra gyorsabban reagáló finanszírozási forma, de a cégek részéről folyamatos az érdeklődés a beruházási hitelek iránt is. A pénzintézetek között is hatalmas a verseny az NHP Fix források kihelyezésében. Az erős verseny miatt a vállalkozások most igen kedvező kamatszint mellett juthatnak forráshoz, a nagyobb ügyletek esetében az ügyfelek által elvárt kamatszint messze a 2,5 százalékos maximum alatt van. Az Erste várakozása szerint az NHP Fix ezermilliárd forintos keretösszege két év alatt fogyhat el.A pénzintézet tapasztalatai szerint minél nagyobb a vállalkozás árbevétele, illetve minél tapasztaltabb a cég- vagy a pénzügyi vezetés, annál nagyobb a kereslet a fix kamat lehetősége iránt. Ezt jól mutatja az Erste saját forrású, fix kamatozású programja, az EBH növekedési program sikere. A programot akkor hirdette meg az Erste, amikor a jegybanki hitelprogram előző szakasza, az NHP III. lezárult. A bank piaci részesedése a saját forrású, fix kamatozású kkv-hitelek esetében meghaladja a pénzintézet általános piaci részesedést a kkv-hitelezésben, ahol az új folyósítások bővülése is rendre magasabb, mint a piaci átlag.