A Gazdasági Versenyhivatal mindenkiért van

Elérhetőségek:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet

Tel.: 06-30/891-7344

E-mail: szeged@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu



Nyitvatartás:

hétfő: 12:00–16:00

kedd: 9:00–13:00

szerda: 12:00–16:00

csütörtök: 9:00-13:00

péntek: zárva

A GVH feladata és küldetése, hogy a köz érdekében, a fogyasztói jólét és a gazdaság növekedése érdekében érvényesítse a verseny szabályait. Érvényt szerez a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, támogatja a piaci verseny kialakulását és fenntartását a gazdaságban, vagy ahol verseny nem lehetséges, illetve nem a legjobb eredményt adja, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozást.A GVH a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége tehát alapvetően három pillérre épül.Versenyfelügyeleti munkája során a GVH érvényesíti a magyar versenytörvény és a hatáskörébe tartozó más törvényi rendelkezések, valamint az uniós versenyjog szabályait.Amennyiben felmerül egy versenyt korlátozó, torzító visszaélés gyanúja, azt kivizsgálja. Ha valóban történt visszaélés, akkor a GVH különböző szankciókat alkalmazhat, például eltilthatja a céget attól a magatartástól vagy bírságot vethet ki. Milyen magatartások esetén jár el a GVH? Például az alábbi esetekben:a) a fogyasztók megtévesztése, félretájékoztatása;b) vállalatok megtévesztése, tisztességtelen befolyásolása;c) ha egy cég visszaél az erőfölényével;d) ha több vállalat titkos, törvénysértő megállapodást köt egymással;e) ha a vállalatok társadalmi szervezete a verseny torzulását célzó vagy ezt eredményező döntést hozf) ha két vagy több vállalat egyesülni szeretne (fúzió), azt a GVH-nak kell engedélyeznie a jogszabályban rögzített értékhatárok felett.Versenypártoló tevékenysége keretében a verseny érvényesülése érdekében a GVH a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik befolyásolni az állami döntéseket, a jogszabályalkotást, vagyis megpróbálja meggyőzni az állami szereplőket arról, hogy ne hozzanak a versenyt indokolatlanul korlátozó jogszabályokat. A GVH célja az is, hogy azokon a területeken, ahol még nem alakult ki verseny, ott elősegítse annak létrejöttét (erre példa az 1990-es években nyitottá vált távközlési piac vagy a nemrég megnyitott postai szolgáltatási piac).A verseny társadalmi elfogadottsága érdekében hozzájárul– a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez– a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztésével. E téren különösen törekszik arra, hogy a versennyel kapcsolatos alapvető ismereteket és hozzáállást a cégek és a fogyasztók elsajátíthassák.Ezt a versennyel, versenypolitikával és a fogyasztók versenyt befolyásoló döntéseivel kapcsolatos, különböző formában megvalósuló tájékoztatással éri el.A GVH társadalmi hasznossága a piaci verseny hasznosságából vezethető le. E haszon azon többlettel azonosítható, amennyivel a GVH jelenlétéhez és tevékenységeihez köthetően a piaci verseny nagyobb mértékben tudja kifejteni jótékony hatásait.A GVH tevékenységei a versenyző piacszerkezetnek, a tisztességes versenyfolyamatnak, a tudatos és torzításmentes fogyasztói döntéshozatalnak a védelmén keresztül önmagukban is társadalmi hasznokkal járnak. E hasznok elérését előmozdítja, hogy a GVH klasszikus versenyhatósági és fogyasztóvédelmi feladatokat egyszerre lát el, így e tevékenységek képesek egymás hatásait pozitív módon erősíteni. Ezen felül az Európai Unióban a GVH tagállami versenyhatóságként hozzájárul az egységes belső piac működéséhez is.A GVH versenyfelügyeleti eljárásainak eredményeként a fogyasztók az elmúlt hat évben legalább 97 milliárd forintot takarítottak meg. A 2009–2014-es időszakban lezárt versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések felderítése, valamint a fúziókontroll több mint négyszer annyi társadalmi hasznot hozott, mint a GVH költségvetése (azonos időszakra vonatkozóan azonos módon számolva).A számítás a verseny árleszorító hatásán alapul: a GVH közbelépése megkíméli a fogyasztókat azoktól a többletkiadásoktól, amelyekkel a GVH által megakadályozott versenyellenes magatartások és fúziók miatt egyébként szembesülnének.A gazdasági verseny szabadságát, tisztaságát és a piaci szereplők tisztességes üzleti magatartását több jogszabály egyöntetű alkalmazása és érvényesítése biztosítja. A versenyt torzító gazdasági cselekmények sokféle formát ölthetnek, ezek visszaszorítása, szankcionálása számos törvényi előírás alapján történhet, ezek az alábbiak.A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény)A versenytörvény tartalmazza a magyar versenyszabályozás legtöbb anyagi jogi szabályát, így foglalkozik az általános üzleti tisztességtelenséggel, az üzletfelek döntéseinek tisztességtelen befolyásolásával összefüggő, valamint a versenykorlátozással kapcsolatos (antitröszt) kérdésekkel, továbbá az anyagi jogi szabályok érvényesítésével kapcsolatos – a GVH-ra, illetve a bíróságokra vonatkozó – eljárási rendelkezéseket is meghatározza.A versenyszabályozás általános érvénnyel tiltja a tisztességtelen piaci magatartást, de nevesítve is felsorol az üzleti tisztességtelenség körébe tartozó, jogsértőnek tekintett magatartásokat. Ilyen például a hírnévrontás, az üzleti titok megsértése, a bojkottfelhívás, a szolgai utánzás/jellegbitorlás, a tisztességtelen összehasonlító reklám, valamint a versenytárgyalás és a pályáztatás tisztaságának megsértése. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben az ügyekben, mivel a tilalmazott üzleti magatartás jellemzően két versenytárs vállalkozás közötti jogvita formáját ölti, a versenyszabályokat nem a GVH érvényesíti, hanem bírósághoz lehet fordulni.A versenytörvényben foglalt szabályok másik csoportjában a GVH jár el versenyfelügyeleti eljárásban. Ide tartozik az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, a jogsértő összehasonlító reklám, a kartellezés, az egyéb versenyt korlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma. Ezeken túl a GVH feladata a bizonyos méret feletti vállalati összefonódások engedélyezése-ellenőrzése. [A megtévesztő és jogsértő összehasonlító reklámokra vonatkozó szabályokat 2014. július 1-jét megelőzően a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) tartalmazta. A szabályok a jogalkalmazás egyszerűsítése érdekében kerültek át a versenytörvény szabályai közé.]A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.A vállalkozások fogyasztók irányában tanúsított magatartására általános jelleggel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény előírásai irányadók, amelyek 2008. szeptember 1-jével léptek hatályba. A versenytörvény módosítása által pontosításra kerültek a törvény egyes rendelkezései.Egyes területeken, például az élelmiszerek, a gyógyszerek, az étrend-kiegészítők, a pénzügyi szolgáltatások esetében külön jogszabályok is tartalmaznak speciális előírásokat, tilalmakat, ezeket is érdemes figyelembe venni, így például az az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (Éltv.) foglaltakat.A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (kereskedelmi törvény)A kereskedelmi törvény 2006. június 1-jei hatályba lépésével bővült a GVH – elsősorban a versenyszabályozás érvényesítésére szorítkozó – jogalkalmazói feladat- és hatásköre. A kereskedelmi törvény előírásai megtiltják a nagy méretű (jelentős piaci erővel, vevői erővel rendelkező) kereskedők beszállítókkal szembeni visszaélő magatartását (a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre külön szabályok irányadók); e visszaélésekkel kapcsolatos, a kereskedelmi törvény anyagi jogi rendelkezésein alapuló felügyeletet pedig a GVH látja el.