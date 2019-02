A gépjármű-honosításban is segít a KZS Mobil Car

KZS Mobil Car Kft.

(X)

Ha külföldről behozott gépkocsit szeretne a magyar utakon használni, a származó ország hatóságától szerezzen be egy érvényes műszaki vizsgálati bizonyítványt is! Erre akkor van szükség, ha az autó műszaki vizsgája 2018. május 20. után történt.Itt van hozzá a jogszabály: a 5/1990.(IV. 12.) KÖHÉM-rendelet 4/C § 2. bek. b pontja egyértelműen kimondja, hogy a honosítási eljárás feltétele a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentum, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget. A 2018. május 20. után végzett műszaki vizsgálatok igazolására a műszaki vizsgálati bizonyítványt is be kell mutatni.A bizonyítvány nélkül is forgalomba helyezhető a jármű, de honosítani nem lehet, ezért egyedi forgalomba helyezésre van szükség, ami több pénzbe kerül.A fontos dokumentum megszerzése egyes országokban nem egyszerű, így a honosítás akadályokba ütközhet. Ugyanis vannak országok, ahol már csak internetalapú műszakivizsga-nyilvántartás létezik: Svédországban, Hollandiában, Dániában papíralapú dokumentáció nem áll rendelkezésre. Hiába szeretne az autó tulajdonosa megfelelni a magyar jogszabálynak és bemutatni egy papíralapú bizonyítványt a honosításhoz, kénytelen lesz az egyedi forgalomba helyezéshez szükséges műszaki vizsgát választani.A két eljárás, a honosítás és az egyedi forgalomba helyezés között nemcsak a 31.090 forintnyi különbség az említésre méltó, hanem a két eljárás közti eltérés is.Járműhonosításkor a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott – a jármű forgalmi engedélyében vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett – jogosultságokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni, valamint ezeket további vizsgálat mellőzésével megadottnak vagy megállapítottnak kell tekinteni, és a „műszaki adatlapon" fel kell tüntetni. Mindemellett hiába kapja meg a gépjármű automatikusan a kinti dokumentumban feltüntetett műszaki érvényesség időpontját, műszakilag is meg kell felelnie az autónak. Például ha van a járműnek még érvényes műszakija, és a megfelelő dokumentumok is rendelkezésre állnak, de mondjuk a szélvédő időközben megrepedt, vagy a gumiabroncson sérülés látható, már nem fog megfelelni a közúti forgalomban való részvétel műszaki és közlekedésbiztonsági feltételeinek.Míg az egyedi forgalomba helyezés esetén a gépjárművet teljes körű műszaki átvizsgálásnak kell alávetni, és a vizsgálatok alapján természetesen alkalmasnak kell lennie a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból.