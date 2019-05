A legjobbakkal dolgozik a Szűts Dent fogtechnika

Elérhetőségeink:

Szűts-Dent Fogtechnikai Laboratórium

6726 Szeged, Bal fasor 61.

www.szutsdent.hu

E-mail: info@szutsdent.hu, szutsdent@gmail.com

Tel.: 06-62/662-438, 06-20/34-44-327

Skype: szutsdent

Minden jó fogorvos mögött egy kiváló fogtechnikus áll. Vagy több. Bár az esetek többségében szerepe rejtve marad a páciens előtt, feladatának súlya – bevallatlanul is – elvitathatatlan.A szegediazon kevés fogtechnika közé tartozik, ahol csúcstechnológiai rendszert alkalmazva készítenek részleges, illetve teljes pótlásokat, vagyis koronát, hidat, betéteket, fogsort, kombinált, implantátumos munkákat.– Bár megrendeléseink zömében fogorvosokon keresztüliek, szívesen segítjük a bennünket személyesen felkereső betegeket is. Mielőtt fogorvosi székbe ül az ember, nem árt alaposan tájékozódni például az anyaghasználatról. Sokan fémallergiában szenvednek. Mi magas minőségű, fémmentes, gyári cirkónium alapanyagot használunk – magyarázza a 26 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Szűts Gábor, aki 2001-ben indította el saját vállalkozását, 2012 óta pedig újszegedi laboratóriumát működteti.A Szűts Dent Fogtechnikai Laboratórium speciálisan az egyéni igényekhez igazodva szabja anyagait, fogszínmintát vesz, pótlást készít. A fogtechnika olyan fogorvosokkal dolgozik, akik szintén a minőségi munkára törekednek, követik a legfrissebb kutatási fejlesztéseket és a beteg szempontjait tartják szem előtt.A folyamatos szakmai fejlesztést szem előtt tartó laboratórium megbízhatóságot, magas fokú precizitást, gyorsaságot, rugalmasságot kínál megrendelőinek. Határidőre elkészült munkáira minden esetben garanciát vállal. A páciens biztonságérzetét növeli, ha a fogkezelés előtt a Szűts Dent fogtechnika szakértelmére is kíváncsi.