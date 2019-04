A Lexus UX megérkezett Szegedre

Merje felfedezni és kipróbálni az új Lexus UX-et! Várjuk szalonunkban a Dorozsmai út 9. szám alatt.

A napokban a Lexus Szegedhez is megérkezett vadonatúj UX crossover a márkára jellemző luxust és biztonságot merész formaelemekkel és ultrahatékony új hajtásláncokkal kombinálja. Sok vásárló számára az UX nemcsak az első Lexust, de az első luxusautót is jelenti majd. Az UX típusnév a tervezőcsapatot is irányító koncepció alapján született, összefoglalva a jármű küldetését: Urban + X-over (városi + crossover) = UX. A Lexus UX a modern, városi felfedezők számára készült, friss, naprakész, dinamikus élményt kínál, luxus életstílussal; ezek a vásárlók nemcsak valami újra és izgalmasra vágynak, hanem kifejezetten olyan autóra, ami jól illik az életstílusukhoz és a mindennapi igényeikhez is.Kellő dinamizmussal felruházva, az UX-et úgy tervezték meg, hogy kiváló teljesítményt nyújtson. Rendkívül gyors és vonzó, ugyanakkor a Lexusra jellemző kifinomultság teszi valóban egyedivé a luxus kompakt crossoverek szegmensében. Az UX az első Lexus, amely a márka vadonatúj, Global Architecture – Compact (GA-C) platformjára épül. A könnyű és rendkívül merev szerkezet, az extrém alacsony súlypont, valamint a magas szintű rugózási komfort egyedülálló kezelhetőséggel és menetkényelemmel ruházza fel, miközben kiemelkedő vezetési élményt is nyújt. Az UX két változatban érhető el: az UX 250h meghajtásáról olyan negyedik generációs hibrid hajtáslánc gondoskodik (kiváló hatásfokú 2,0 literes, négyhengeres benzinmotorral), amit kifejezetten erre a platformra terveztek, míg a bizonyos piacokon kapható UX 200 szintén 2,0 literes (majdnem ugyanolyan) benzinmotorral fut, amelynek kiváló a termikus hatásfoka.Az európai piac nagyszerű lehetőségeket kínál az új Lexus UX számára, bár itt a vásárlók leginkább a hagyományos életstílushoz jobban illő szedánokkal, kombikkal és ferdehátúakkal társítják a prémium minőséget. A választék határozottan bővül a kompakt crossover / SUV szegmensben, az UX azonban elkülönül a versenytársaktól, mert erős és dinamikus jelenség. Olyan stílusos modell, amelyik a Lexusok tiszta és hatékony hibrid rendszerének minden technológiai előnyével bír. Az UX lényegében újfajta crossover, „városi felfedező", amely új megvilágításba helyezi a luxusautó fogalmat. A már sikeres CT ferdehátúval együtt az UX a belépőt jelenti a Lexus világába, és kulcsfontosságú szerepet játszik abban is, hogy a vállalat 2020-ra elérje célját: az évi több mint 100.000 autó értékesítését Európában. Ahogy csökken a dízelek piaci részesedése, úgy növekszik majd az önmagukat töltő hibrideké, kaput nyitva az alternatív, elektromos hajtásláncok felé. Az UX széles körben elterjedhet Európában, ahol elsősorban olyan családok számára ideális, amelyeknek nemcsak a crossoverek rugalmassága fontos, de agilis, a ferdehátúakkal vetekedő, kiválóan uralható és manőverezhető autót szeretnének. E tekintetben az UX ideális partner mind a napi utazáshoz, mind pedig hosszabb kirándulásokhoz, amelyek során új helyeket fedezhetünk fel és új élményekkel gazdagodhatunk. Ugyanakkor az UX azoknak a pároknak is remek választás lehet, akik már útjukra engedték gyermeküket, gyermekeiket, és újra kettesben élnek, utazásaik során pedig gyakran összekapcsolják az üzletet a szabadidővel, a kikapcsolódással. A Lexus első kompakt crossovere csatlakozik a nagyobb NX és RX modellek alkotta, nagy teljesítményű, európai SUV és crossover kínálathoz, amely így immár teljesen lefedi a márka értékpalettáját, felsorakoztatva az alappilléreket: a merész formatervet, az üdítő teljesítményt, az ötletgazdag technológiát és a kiváló Takumi kézművességet.