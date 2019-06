A Makkosházi körúttól Tibetig futhat

6723 Szeged, Makkosházi krt. 1.

Telefon: +36 30 500 5151

E-mail: glfitness.szeged@gmail.com



NYITVATARTÁS:

Hétköznap: hétfő-péntek 05:30-23:00

Hétvégén: szombat-vasárnap 7:00-22:00 ELÉRHETŐSÉGEK:6723 Szeged, Makkosházi krt. 1.Telefon: +36 30 500 5151E-mail:NYITVATARTÁS:Hétköznap: hétfő-péntek 05:30-23:00Hétvégén: szombat-vasárnap 7:00-22:00

(X)

Többek között az országban egyedülálló cardioparkkal valósul meg az élményszerű edzés a Global Fitness edzőteremben. A Life Fitness futógépek nagyméretű HD kijelzős monitorjain edzés közben tévézni, youtube videózni is lehet, de a futógépek legnagyobb durranása az az interaktív program, mellyel Berlin utcáin, egy homokos tengerparton, vagy akár Tibet hegycsúcsain falhatja a kilométereket. Az online kapcsolatnak hála, a világ bármely pontján, ugyanebben a programban kocogókkal is „összefuthat", sőt le is hagyhatja őket. A több mint 30 darab legújabb generációs cardiogép között kerékpár-, futó-, evező-, valamint lépcsőzős gép van.A crossfitt jellegű részlegen változatos edzéseket kínálnak.Több állomásos keret, crossfit rudak és tárcsák, ergométer, airbike, kettlebell fejleszti a kondicionális képességeket.Annak sem kell megijedni, aki teljesen kezdő, mert itt nem csak a profi bodybuilderek találják meg a nekik megfelelő testépítő gépeket. A test karbantartása, a jó közérzet itt mindenki számára elérhető. Az idősebb korosztályt az ő igényeiknek megfelelő speciális gépekkel várjuk. Az állandó edzői felügyelet óriási biztonságérzetet ad a vendégeknek. Ez a Magyarországon ritka lehetőség Amerikában és Nyugat-Európában régóta működik, ideje Szegeden is meghonosítani!A magasan képzett, tapasztalt edzők ingyenesen segítik a gyakorlatok helyes kivitelezését, személyes edzéstervet készítenek. A hölgyek edzéseire külön részleg létesült. Tágas szauna segíti az edzések utáni ellazulást.A hatalmas üvegfelületein áttörő természetes fény világítja meg a termet, melynek profi légtechnikája folyamatosan cseréli a levegőt és légkondicionálja a helyiséget.A vendégeket 120 ingyenes parkolóhely várja az épület körül.Bérletárai verhetetlenek. A diákok és nyugdíjasok havi 6 ezer forintért, a felnőttek havi 8 ezer forintért edzhetnek a Global Fitnessben. Szenzációs a nyitási ajánlat is: az éves hűséggel vásárolt felnőtt bérlet csupán 6 ezer forintba kerül!Június 6-án megnyitóval egybekötött közönségtalálkozót szerveznek, ahol Ungvári Miklóssal és Gerencsér Tímeával, az Exatlon Hungary szereplőivel találkozhatnak az érdeklődők.