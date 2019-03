A paprikatermelést is megkönnyítheti a digitalizáció

Szarvasi Mozzarella Kft., a Pankotai Agrár Zrt., valamint a Lipóti Pékség szerepelt egy-egy rövidfilmmel. Az OTP Agrár sikeres magyar vállalkozásokat bemutató sorozatában korábban a., a., valamint aszerepelt egy-egy rövidfilmmel.

A friss zöldségeket forgalmazó DélKerTÉSZ 2002 óta fogja össze a Szentes és környékbeli termelőket, családi gazdaságokat, és integrálja a közel 500 tagjának termelő tevékenységét, így ők a legnagyobb és legsikeresebb termelői értékesítő szervezet (TÉSZ) Magyarországon. Kínálatuk zömét a paprikafélék alkotják, de paradicsommal, uborkával és más zöldségekkel is foglalkoznak. Egyebek mellett vonalkódos nyomonkövethetőség biztosítja, hogy áruik egységesen magas minőségben kerülnek a hideg fóliából, fűtött fóliából vagy az üvegházakból a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok polcaira, sőt külföldre is. Zászlóshajó termékük, az étkezési fehér paprika 2014 óta európai uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzést élvez, így Szentesi paprika néven találkozhatunk vele a boltokban. A hagyomány és az innováció egyszerre fontos számukra, így tudják megőrizni zöldségeik azon értékeit és ízvilágát, amit még a bolgárkertészek honosítottak meg a vidéken, amellett, hogy követik azokat a technológiai változásokat, amelyekkel biztosíthatják termelőik sikerét.A szövetkezetet a megalakulása óta az OTP Agrár segíti a pénzügyekben és a nagyobb fejlesztésekben: a DélKerTÉSZ számára fontos, hogy a bank a magas szakmai színvonal mellett ismeri a helyi adottságokat, és rugalmasan tud egyedi igényeikre reagálni. Nagypéter Sándor ügyvezető a kisfilmben kitér arra is, hogy az OTP Agrár segítségével, a növekvő árumennyiség miatt, jelenleg új hűtőházat és rakodóépületet építenek. Legújabb fejlesztésük pedig a logisztikát segítő automatizált gépsorok felállítása lesz, amelyekkel még gyorsabban tudják majd a friss zöldségeket az áruházakba juttatni.„Célunk egy olyan, bizalmon alapuló termelői közösség megteremtése és a legszélesebb körű eszközökkel való támogatása, amelynek minden szereplője azonosulni tud TÉSZ-ünk alapelveivel, ezáltal pedig mind mennyiségben, mind minőségben meghatározó szereplővé válni a zöldségtermékek piacán. Folyamatosan törekszünk arra, hogy megbízható forrásból származó termékeinkkel értéket teremtsünk fogyasztóink számára – ezáltal biztosítva vevőinknek egy egészségesebb, termelő családjaink részére pedig egy biztosabb jövőt" – nyilatkozta Nagypéter Sándor.„Ahogy az Agrársztorik-sorozatban az országosan ismert társaságok esetében, úgy a regionálisan meghatározó vállalkozók bemutatásakor is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy csak hiteles szereplőkre és minőségi márkákra hívjuk fel a kisfilmek nézőinek figyelmét. Szerencsések vagyunk, hogy az OTP Agrár ügyfelei között számos ilyen cég van, akikkel kiváló az együttműködésünk" – mondta el Balogh Tamás, az OTP Agrár Értékesítéstámogatási és Üzletfejlesztési Főosztályának vezetője.