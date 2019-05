A rabja lesz - akkor is, ha nem akarja

(X)

Az A2 bundás kenyér elől nincs menekvés: az A2 gastro cafféban ér utol, mely mentsvárként szolgál a város zajától. A hely mediterrán hangulatú oázisként teremti meg a nyugalom szigetét a betérők számára. A Dáni utcában, karnyújtásnyira a belvárosi nyüzsgés zsivaja elől kínál csendet, ízeket és napfényt megújult, tágas teraszával, ahol akár 50 ember is kényelmesen helyet foglalhat. A körülötte tornyosuló bérházak gyűrűjében egy új pergola és hatalmas napernyők alatt ücsöröghet a vendég, miközben a gasztro trendeket követő itallapjáról kávé limonádét, narancspresszót vagy uborkaszódát választ. Közben a Pappas Autó Magyarország Kft. egyik kiállított Mercedesét is kívül-belül megnézheti.Az A2 reggeliző (brunch) étteremként a reggelizni, ebédelni betérőket várja. Buggyantott tojás, omlett, hideg meló szendvicsek mellett egyféle leves, kétféle főétel közül választhatunk. Talmácsi Ádám, az A2 társtulajdonos-ügyvezetője szerint ezért nem csoda, hogy a diákságon kívül egyre több szegedi vendégük van.Január óta havi rendszerességgel nemzeti hétvégét rendeznek. Ilyenkor csütörtöktől vasárnapig egy adott ország ételeiből összeállított menüsort kínálnak. Legközelebb, május 30-tól június 2-ig rendkívüli nyitvatartás mellett Olasz VIP Brunch lesz: 7.30-tól 22 óráig kóstolható bruschetta mozarellával, szicíliai csirkeraguleves, frittata (olaszos tojáslepény), spárgás rizottó, prosciutto csirkemellel, cannelloni ricottával, tagliatelle, desszertként pannacotta, illetve tiramisu. Az ételekhez a Bortársaság ajánlásával illeszkednek a borok.Az A2 30-40 fős táncos lakodalmak, családi rendezvények zárt körű lebonyolítására is alkalmas, és a jövőben a péntek-szombat esti vacsoráztatást is megvalósítja.Elérhetőség:Szeged, Dáni utca 4.Telefonszám: 06-62/269-824