A Rádió1 sztárja, Cooky szombaton Szegedre érkezik!

Cooky Live classic mix partira belépők a helyszínen vásárolhatók, a „behopp" éjfélig 1500 Ft, éjfél után 2000 Ft. belépők a helyszínen vásárolhatók, a „behopp" éjfélig 1500 Ft, éjfél után 2000 Ft.

(X)

ban minden héten különleges bulikban van részünk: durván jó hangulatban buliztunk a Rakonczai estekre, imádtuk a deep hangulatú éjszakákat, és mi is mindig izgatottan vártuk és várjuk, milyen újabb őrületet találnak ki megint nekünk!Nagyszerű kezdeményezés volt, amikor a Spirit BarClub meghirdette az éjszakai adománygyűjtést, és erre buzdította a többi szórakozóhelyet is. A bankároknak is kedveskedett a klub egy egyedi bulival, és folyamatosan teret enged a különleges élőzenei csemegéknek is.Most szombaton megint elképesztően jó hangulat lesz: a Rádió1-ben minden hétköznap 17:00 órától, a hallgatókat durván jó classic mixekkel szórakoztató népszerű DJ, Cooky érkezik Szegedre. Cooky édesapja magyar, édesanyja francia/görög származású, imádja a rádiózást, a szórakoztatást, de azt kevesen tudják, hogy a DJ nemcsak a bulikban szereti a felhők fölé emelni az embereket, hanem igaziból is képes rá: Cooky ugyanis szabadidejében pilóta! Nekünk az a legfontosabb, hogy olyan bulit csináljon szombaton a Spiritben, amitől megremeg a Belvárosi híd is! ;)