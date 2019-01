A világ egyik legjobb bluesgitárosa lép fel a Hungiban

Jegyek:

elővétel: 2000 Ft

helyszínen: 2500 Ft



Asztalfoglalás: 20/333-6220

(x)

A legismertebb magyar bluesgitáros, Little G Weevil nem először áll a szegedi közönség elé. Mostani koncertjén az új CD összes dala elhangzik, de a jól ismert korábbi szerzeményeknek is örülhet a publikum. A blues fenegyereke január 11-én 19:30-tól gitárjátékával, lábdobbal és énekszóval hengereli le közönségét a Hungi Vigadóban Little G Weevil, polgári nevén Szűcs Gábor a Memphisben megrendezett 29. International Blues Challenge győztese, USA Blues Music Award-, illetve Blues Blast Music Award jelölt előadóművész, aki ismét új akusztikus albummal jelentkezik: Back in Alabama című lemeze a napokban jelent meg az Egyesült Államokban.Mivel "igazi blues zenész" akart lenni, Little G 2004-ben költözött az USA-ba, azóta Atlantában él. Az elmúlt évek alatt kiváló zenei munkásságát több ízben elismerte a nemzetközi szakma és a sajtó díjjal, díjjelöléssel, blues slágerlistás helyezésekkel. 2012-ben megjelent The Teaser című albumát Top 10, a 2013-ban megjelent Moving című lemezét pedig az év Top 3 legjobb blues lemezei közé sorolta az angliai MOJO magazin.A széles magyar közönség számára 2014-ben lett ismert, az X-Faktor tehetségkutató műsor ötödik szériájának egyik mentoraként. Ugyanebben az évben megkapta a HANOSZ (Hangszeresek Országos Szövetsége) "Az Év Zenésze" díjat, legutóbbi lemezét pedig Fonogram díjra jelölték.A koncert után dedikálásra is lesz lehetőség.