A visszerességet és a bőrgyógyászati betegségeket újszerűen kezeli a VeinStream Klinika

A visszeresség népbetegség, minden második felnőtt ember lábán jelentkezik valamilyen formája: legyen az esztétikai problémát okozó seprű- vagy pók véna, esetleg az életminőséget rontó, súlyosabb változata. Ez már korlátozhatja az utazás szabadságát, a rekreáció, wellness lehetőségét, kockázatossá teheti a terhességet, vagy más az életet veszélyeztető alattomos szövődményeket, gyulladást, vérzést, tüdőembóliát okozhat. Egy biztos: nem legyinthetünk rá, foglalkozni kell vele.A műtéti fájdalmak kiküszöbölése és a gyors felépülés igénye, valamint a robbanásszerű érsebészeti technikai fejlődés együttesen hívták életre a VeinStream Klinikán alkalmazott eljárásokat: a katéteres (endovaszkuláris) visszérsebészetet és a fájdalommentes fagyasztásos lézeres, illetve fagyasztásos injekciós, esztétikus visszérkezelést.1. Az új kezelési eljárásokat részleteselőzi meg. Így pontosan meghatározható a visszerességet kiváltó valamennyi ok, megtervezhető a beavatkozás. Ezzel egy esetleges kiújulás valószínűsége is jelentősen csökkenthető.2. Az összes új eljárás során folyamatoszajlik a műtét: a kóros visszérszakaszok, azok eltávolítása helyett.3. A katéteres technika jelentősen csökkenti a beavatkozás invazivitását (testbe vágás vagy szúrás általi behatolását). A hagyományos műtét altatás igényével és az egy-másfél hónapos felépüléssel szemben a lézeres, rádiófrekvenciás műtét helyi érzéstelenítést, esetleg éber bódítást, rövid altatást, néhány napos lábadozást tesz csak szükségessé. A legújabb, ragasztásos eljárás pedig még érzéstelenítést sem igényel, az ambuláns műtőből kilépve az élet azonnal mehet tovább.4. A testszerte, de főleg a lábon megjelenő seprűvénák, valamint az arcon, mellkason kialakuló hajszálér tágulatok kezelése is, napjainkban új eljárással, bőrhűtéses érzéstelenítés mellett,és injekcióval történhet.Az anyajegyek, pigmentfoltok, bőrdaganatok szűrése, vizsgálata dermatoszkóp eszközzel, a bőrelváltozások diagnosztikája, az eltávolítási lehetőségek áttekintése és a kezelési mód meghatározása, majd elvégzése az egyik feladat. Lehetőség nyílik azonban az időskori hámdaganatok, az allergiás bőrelváltozások, ekcéma, pikkelysömör, fertőző betegségek, haj- és körömbetegségek, továbbá a gyermekkori bőrbetegségek diagnosztikájára és kezelésére is.Az esztétikai és kozmetológiai jellegű beavatkozások is a legmodernebb eszközökkel módszerekkel történnek. Ezek közül kiemelhető a pattanásos bőr, rosacea, pigmentfoltok, arcon, végtagokon lévő pókangiomák, hajszálértágulatok lézeres kezelése, az esztétikai panaszt okozó szemölcsök, anyajegyek sebészeti, micro- és elektrosebészeti eltávolítása is.A VeinStream klinika modern diagnosztikus és terápiás eszközökkel felszerelt intézet. Munkatársaink nagy tapasztalattal bíró szakemberek. Rendelkezésre áll a korszerű, úgynevezett Zonare Ultrahang, a visszérrendszert láthatóvá tevő infravörös technikán alapuló VeinFinder technika, mely révén elvégezhető a ClearVein lézeres seprűvéna kezelés és a bőrgyógyászati diagnosztika alapfeltétele a dermatoszkóp is.Mindez olyan környezetben, amely biztonságot, felkészültséget, high tech eljárást és nem utolsó sorban harmóniát jelent.