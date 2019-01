A Zöldlevelecske egészségtudatos közössége

A kommunikáció legmélyebb szintje nem a kommunikáció, hanem a közösség. Ez több, mint szavak, több, mint beszéd, több, mint fogalom. Nem arról van szó, hogy új egységet fedezünk fel, egy régóta meglévő azonosságra bukkanunk rá. Már egyek vagyunk.

(Thomas Merton)

(X)

A fenti idézet jól megvilágítja, mitől működnek ennyire kiválóan a Zöldlevelecske – Szeged első Salátaműhelyének – közösségi kezdeményezései.A tulajdonos és a csapat két évig készült a megnyitásra. Szerettek volna egy olyan helyet Szegeden, ami már régóta hiányzott a város vérkeringéséből: ahonnan a finom és egyben egészséges ételekre vágyó nők, édesanyák bármikor beszerezhetik friss salátájukat. Szerettek volna teret adni egy tudatos, érzékeny rétegnek, akik ráadásul közösségként is tudnak működni. Nagy gondossággal alkották meg a Zöldlevelecske európai színvonalú kínálatát, azzal a céllal, hogy a vendégek jóllakottan és igazán jóleső érzéssel távozzanak, és vigyék magukkal az üzlet jó hírét.A salátamesterek a legnagyobb alapossággal ügyelnek a változatosságra, sokrétűségre, különféle ízek harmóniájára és arra, hogy a saláták laktatóak legyenek, megfeleljenek egy főétkezésnek és ne csupán testi, hanem lelki táplálékként is szolgáljanak.És ha már a szellemről van szó, a hely abban is különleges, hogy minden vendég egy pozitív, motiváló idézetet kap, egy gondolatot kap útravalóul, megszépítve ezzel napját.Tavasz óta szerveződik ez az egészségtudatos közösség. Tavasszal indultak az első programok: Fűszerültető Workshop keretén belül egy igazi fűszermesterrel, profi növénytermesztővel találkozhattak az érdeklődők, megtudhatták, hogyan ültethetik el saját maguk fűszernövényeit, amit aztán egész nyáron „szüretelhetnek".Ősszel következett a Halloweenes Tökfaragó Buli, mely alkalmával mindenki elkészíthette saját ijesztő, aranyos vagy éppen vicces díszét. Az érdeklődés hatalmas volt, körülbelül hatvanan vettek részt rajta, a „Levelecske" tömve volt lelkes tökfaragókkal.Az évet az Adventi Workshop koronázta meg, mely szintén sokat adott a résztvevőknek. Ennek során kézműves szakemberek segítségével készíthették el adventi koszorújukat vagy kopogtatójukat, azok alapanyagait megkapva, melyeket ez esetben is az Árendás Virág Kft. biztosított.És hogy milyen részt venni egy ilyen programon?POZITÍV – főként lelki szempontból. Az a tapasztalat, hogy az egészségtudatos emberek sokkal jobban figyelnek egymásra, magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek. Ez érzékelhető volt a légkörön, a pozitív hangulaton, az emberek és a környezet kisugárzásán, a vidámságon és legfőképp az inspiráló miliőn. Ezek a programok egyaránt táplálják a testet és lelket.