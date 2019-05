Adóbevalláskor jótékonykodhat: adó 1 százalékkal segítsen

Adó 1 százalék a Mátrix Közhasznú Alapítványnak, így évi 10.000-nél több támogatást segít.

Adó 1 százalék felajánlás állatvédelemre, kutya–cica mentésre, környezeti nevelésre.

Az adó 1% felajánlás menete:

1.évente tízezerszer segíti arévén a nélkülöző családok életét. Beteg gyermekek felépülése válik biztosabbá aés atámogatással. Ha kell, gyógyulást támogat a szervezet, ha kell, élelmiszercsomagokat oszt. Aprogram beteg gyermekek és nehéz sorsú családok számára szerez örömet. Sajnos a segítségkérő megkeresések egy része forrás hiányában megoldatlan marad. Az alapítvány normatív támogatásban nem részesül, az adó 1 százalékból befolyó támogatás az alapítvány legfőbb bevételi forrása.2.Az1999 óta évi több száz kutya és cica megmentésében vesz részt. A tevékenység a lakosság támogatása nélkül nem lenne sikeres. Az adó 1 százalék felajánlással úgy segíthet, hogy az közben nem kerül semmibe sem.Ha szeretne részese lenni az állatvédő sikereknek, és szeretné adó 1 százalékával az állatvédő egyesületet támogatni, nincs más dolga, mint ügyfélkapun keresztül kitölteni az szja 1+1 százalékos formanyomtatványt, vagy letölteni az adó egy százalék rendelkező nyilatkozatot aweboldalról, majd az szja-bevallással együtt benyújtani a NAV-hoz postai úton vagy személyesen. A rendelkező nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban keressen bennünket bizalommal, vagy kérje könyvelője, bérszámfejtője segítségét!Állatvédelem! Az Orpheus nemcsak állatokat ment, nemcsak örökbefogadókat keres a védenceknek, emellett nehezebb körülmények között működő állatvédő szervezetek és civil állatmentők fennmaradását is segíti,kapcsán oktatást –is végez. Normatív támogatás nincs, a nélkülözhetetlen és életmentő tevékenység a cégek és a lakosság felajánlásai nélkül nem tud működni.1. Válasszon a fenti adó 1% fogadásra jogosult közhasznú szervezetek közül.2. A támogatott egyesület vagy alapítvány adószámát juttassa el az adóhatósághoz (legegyszerűbb az e-szja rendszer használata ügyfélkapuval, vagy munkáltatóján keresztül is rendelkezhet, illetve postán vagy személyesen is leadhatja az adó 1 százalékos nyilatkozatot a NAV-nál).Ilyen egyszerűen segíthet, ilyen egyszerű az adó 1% felajánlása!Támogatását, felajánlását, az 1% rendelkezést hálás köszönettel fogadják a jótékonysági szervezetek!