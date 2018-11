Adótájékoztatókkal segítik a vállalkozásokat

A programok sorát a kamara I3 Klubjának ülése nyitja november 30-án, pénteken Szegeden. A találkozó középpontjában a cafetéria rendszer változása áll majd, ezért is kapta az „Innováció a cafetériában" címet. A vállalkozásvezetők, könyvelők és HR-szakemberek Polacsek László cafetéria szakértőtől hallhatnak majd a változásokról, sőt olyan tippeket is kaphatnak, amelyek segítségével hatékonyan hidalhatók át az új adócsomag módosításai.



A CSMKIK nagy, éves szegedi adótájékoztatójára idén december 4-én kerül sor a Kamarai Székházban. A 2019-es változásban való eligazodásban Szabó Gábor, a NAV Központi Irányítás Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának vezetője segít, aki az előadása után lehetőséget biztosít a felmerülő kérdések megválaszolására is. Ekkor több mint 400 résztvevőre számítanak, de azoknak is lesz még lehetősége tájékozódni, akik esetleg lemaradnak az utolsó helyekről, mivel az új évben sem maradnak adótájékoztató nélkül a vállalkozások.



Az új évben először Szentesen január 7-én 14 órakor szintén Szabó Gábor, a NAV osztályvezetője várja az érdeklődőket a Megyeházán. 2019. január 15-én 9 órától pedig Hódmezővásárhelyen, az Emlékpontban mutatják be a 2019-es adócsomagot. Ott Híres-Pestuka Gabriella, a NAV Csongrád Megyei Adóigazgatóságának ügyfélkapcsolati osztályvezetője beszél majd a módosításokról.



A kamara emellett Csongrádon is szervez egy adótájékoztatót. Annak az eseménynek azonban még nincs meg a végleges időpontja és helyszíne, éppen ezért érdemes ellátogatni a www.csmkik.hu oldalra, ahol a közeljövőben erről is pontos információkat olvashat.



