Akusztikus koncertek a JATE Klub teraszán

(X)

Mostantól körülbelül 120 ember fér el a 46 éves JATE Klub megújult teraszán, ahol látványpult, mediterrán hangulat, koncertek és kulturális programok várják a vendégeket.A kutyabarát terasz nyitvatartási ideje igazodik az évszakhoz. Most már a kora délelőtti óráktól, reggel 9-től 23 óráig kiszolgálnak, sőt, a lenti bulik ideje alatt végig nyitva is lesz. A nyár további újdonsága azoknak szól, akik a buli után másnap reggelig itt maradtak. Ők a teraszon beválthatják az ajándékba kapott kávé-kupont.A JATE Klub szeptember 30-ig nyitva tartó teraszán péntekenként 21:30-22:30-ig élőzene lesz. Elsősorban akusztikus és jazz hangulatú zenekarok lépnek fel a Jazz Acoustic Night keretében. De nem csak a jazz zene kedvelő találják meg itt a számításaikat: a feltörekvő, tehetséges zenekarok is bemutatkozhatnak. A legjobb három zenekar októberben, novemberben egész estés koncertet adhat a JATE Klub nagyszínpadán. Augusztus végéig fellép Olajos Boglárka és Hoffmann Liza, Maya'n'Peti, Pejin Lea, a Future Rhapsody Band, a Két Szem Közt, a Naked Szesz és a Rob Omar Trio.A lenti klub helyiségének pénteki és szombati programjai változatlanok. Ezeken a napokon a terasz vendégei ingyenes karszalagot kapnak az aznapi lenti bulihoz.Csütörtökönként és szombatonként warm-up partykon melegíthetnek be a bulizók a bulik előtt: 20-24 óra között DJ-k zenélnek. A pénteki bulik inkább a tizen-huszonéves korosztálynak, az elektronikus zene rajongóinak szólnak, szombatonként a retro zene kerül a középpontba, ami a térség „25+"-os korosztályát szólítja meg. A város szívében mindenki megtalálja a hozzá illő programot, a JATE Klub tehát nyáron is vár mindenkit sok szeretettel!