Állami támogatással faragjon le a jogosítvány árából!

A szülők egyik legjelentősebb anyagi megpróbáltatását jelenti a gyerek kezébe jogosítványt adni. Ha a „B" kategóriás jogsi minden vizsgáján elsőre át is megy az utód - amely ritka, mint a fehér holló -, akkor is százezreket vesz ki a család zsebéből, hát ha még kettesével kell venni a plusz órákat is!Így aztán jól jön a szülőknek, nagyszülőknek az államtól kapott segítség, amelynek csupán annyi a feltétele, hogy a sikeresen letett KRESZ-vizsga napjáig a vizsgázó ne töltse be a 20. életévét és elvégezze a tanfolyamot. A szegedi Csillag Autósiskola és Motoros Iskola a támogatás igénylésével és benyújtásával kapcsolatban ingyenes konzultációt és segítséget tud nyújtani az érdeklődőknek - mondja Pataki Bálint, az iskola vezetője.A sikeres KRESZ-vizsga napjától számított 1 éven belül nyújtható be a kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon. Az eljárás határideje 30 nap, így az igényelt összeg legkésőbb egy hónap múlva biztosan az igénylő bankszámláján landol.Aki még most gyűjti a bátorságot, hogy megszerezze a jogsit, jó tudnia, hogy nem kell feltétlenül tantermi keretek között elvégezni a 28 órás KRESZ-tanfolyamot: erre online is van mód, és akkor annyi időt fordíthat a tananyag elsajátítására, amennyit nem sajnál.A vizsga sem olyan már, mint 20 évvel ezelőtt volt: érintőképernyős monitoron kell válaszolni az 55 kérdésből álló kérdéssorra, erre 55 perc van. A vizsga akkor sikeres, ha a maximális 75 pontból legalább 65 pontot sikerül összegyűjteni. A Csillag Autósiskola mellett nincs mitől félniük a jogsira hajtó fiataloknak: az oktatók nagy tapasztalattal és szakértelemmel segítik tanulóikat.Az államilag támogatott, ingyenes KRESZ-tanfolyamról és vizsgáról bővebb tájékoztatást a Csillag Autósiskola munkatársa, Pataki Gergely ad személyesen vagy ae-mail-címen, illetve a-es telefonszámon.