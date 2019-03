Alpha bútor: a gyönyörű nappali itt kezdődik

(X)

Egy valamirevaló bútorboltban az első percben találkozik a vásárló egy segítőkész eladóval, aki kérdéseivel bombázza a nézelődőt: milyenkeres, melyik helyiségbe, ha nappaliba, akkor milyen ülőgarnitúrát szeretne: kanapét, sarokkanapét, kinyitható kanapét vagyszeretne. A nappali berendezése előtt tehát – a gördülékenyebb és könnyebb választás miatt – néhány szempontot érdemes átgondolni.Saját és lakásunk stílusához passzoljanak a leendő bútoraink: olyan anyaguk, színük és mintájuk legyen, ami illik hozzánk és a környezethez! Azt a funkciót töltsék be, amire szükségünk lesz! Ne csak praktikus, de szép is legyen minden új darab, hiszen a nappali az otthonunk egyik legfontosabb része, itt és a konyhában töltjük a legtöbb időt!Éppen ezért lehet ideális választás a megnyerő kialakítású, impozáns látványú. Ez egy nagyméretű ülő-, fekvő-, terülős kanapé, könnyedén elfér rajta a család apraja-nagyja a hosszú, fárasztó nap után. Kényelméről hullámrugós ülőfelülete gondoskodik. Ágyazható, így a vendégek elszállásolása sem okoz gondot, és még ágyneműtartót is található benne. Akár U alakban is rendelhető.Webshopban vagy üzletben is megvásárolhatóak a jó áras kanapék, ülőgarnitúrák. A kattanós kanapék közül a Ricknél is érdemes elidőzni: egy egyszerű mozdulattal a kanapéból egy 190x116 cm-es fekvőfelületű fekhely nyerhető. A kényelemről a bonellrugós ülőfelülete gondoskodik. Az ülőrész alatt ágyneműtartó kapott helyet. A mindössze 190 cm-es szélességének köszönhetően szinte bárhol elférhet. Bő szövetválasztéka az árat nem befolyásolja.Ha kényelmes olvasó- vagy pihenősarkot akarunk kialakítani a nappaliban, akkor az igazi kényelmet és minőséget szolgáló Silver relax fotelt kell kipróbálni. Gyönyörű ezüstszürke színével és díszvarrásaival impozáns, különleges bútora lehet a lakásnak. Íves formájával tökéletes választás az egész napos munka utáni pihenéshez, tévézéshez. A teljes kényelem elérését segíti a relax formája, mely jól támasztja a hátat, fejpárnája méretre állítható.A Fun kanapé fiatalos kivitelezése megállja helyét akár egy nappali vagy gyerekszoba ülő- és fekvőhelyeként is, hiszen ággyá is alakítható, bonellrugós ülőfelülettel rendelkezik, valamint ágyneműtartós is. Kis helyet foglal, így akár kisebb garzonba is tökéletes választás. Anyaga sűrű szövésű zsákszövet, capuccino színben.A Malibu ülőgarnitúra a nagyágyúk otthonát díszíti: klasszikus, ívelt vonalvezetésű, elegáns bútor ez. Lágy vonalait a dupla dísztűzésű varrása emeli ki igazán. Kényelmes üléskomfortját a támlákban és az ülésben rögzített gumiheveder és a nagy rugalmasságú hab adja. Ágyazható, így vendégfogadásra alkalmas. A 2-es kanapéja ágyneműtartót is tartalmaz, ráadásul a fotel lábtartós. Széles szövetválasztékkal vagy bőrrel egyaránt rendelhető.Ha csak egyetlen fotelre van szükség, válassza a Grigio fotelt, mely sötétszürke zsenília anyaggal bevont, klasszikus darab. Kényelmes háttámlája, ülőfelülete, varrott háttámlája, íves karfája igazi eleganciát ad a bútornak. Bármelyik otthonban megállja a helyét, színe szinte mindenhová beilleszthető.