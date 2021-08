Apple tv, élvezd szabadon más eszközök csatlakoztatásával is!

Az Apple cég nagy áttörése az az Apple tv, amely már Magyarországon is elterjedt, viszont még mindig vannak kételyek a használatot illetően, hogy miért is jó, vagy hogy mit tud. Persze mondhatnánk, hogy ez is egy újabb médialejátszó a sok közül, de mégis más. Nemcsak azért, mert az egyik leghíresebb cég forgalmazza, hanem mert itt minden olyan alkalmazás megtalálható és könnyen kezelhető, amelyeket szeretünk, sőt, még más eszközöket is csatlakoztathatunk hozzá.

Az Apple tv médialejátszó elérhető HD és 4K felbontási típusban is. Ennek köszönhetően még élvezetesebb akár egy videó vagy egy sorozat lejátszása, de a képek megtekintésénél is szembetűnő a minőség. A 4K felbontású készülékek kompatibilisek iOS operációs rendszerrel is. Ebből is látszik, hogy nem egy átlagos médialejátszó, ettől picit több! Hiszen ezt nem kell leadnod, ha nem fizetsz elő, ez már a tiéd! Ettől függetlenül másra is lehet használni, nem csak tévénézésre, összehangolhatod kedvenc készülékeiddel is, így még nagyobb minőségi szórakozást nyújt, és élvezetesebb lesz a tévézés.

Az ára magasabb, mint egy átlagos médialejátszóé; persze ez nemcsak magát a márkát tükrözi, hanem azt is, hogy mire képes! Ez függ attól, hogy milyen felbontású, vagy hogy mekkora tárolókapacitással, vagyis memóriával rendelkezik. Létezik 32 GB-os és 64 GB-os kapacitású, ki mennyire akarja kihasználni, kevésbé vagy intenzíven. Az internethez nemcsak kábeles megoldással tudjuk csatlakoztatni a tv-hez, hanem wifivel is, ami igen előnyös az egyszerűség szempontjából, hiszen egyrészt egy kábellel kevesebb, és nem kell azon izgulni, vajon elér-e a kábel a modemig. Így akár a lakás más helyiségébe is helyezhetem, nem kell közvetlen a router mellé tennem.

Külsőre a médialejátszó és a távirányító is egyszerű és egyszínű. Alap a fekete szín, a távirányító ettől eltérhet, vagy simán fekete, vagy kombinálva fehér alapon fekete érintésérzékeny kattintófelülettel. Kezelése könnyű, nincsenek rajta extra gombok, egyszerűen böngészhetünk a műsorok és az alkalmazások között. Lapozó mozdulatokkal görgethetünk végig akár egy lejátszási listát is. Körkörös mozdulatokkal tudunk előre- és visszatekerni a külső gyűrűn. Beépített lítiumos akkumulátorral rendelkezik, tehát tölthető, nem kell állandóan az elemcserével bajlódni.

Minezeket még lehet fokozni azzal, hogy akár egyéb eszközöket is csatlakoztatunk a tartalmasabb és kényelmes szórakozás érdekében. Biztosan előfordult már veled az, hogy zenét szerettél volna hallgatni, vagy egy jó horrorfilmet nézni akár teljes hangerőn a lakásban, viszont másokat ez zavart. Van egy igazán jó megoldás erre! Nem kell kikapcsolni a tv-t és elővenni az egyéb médialejátszásra alkalmas eszközöd, ez túl egyszerű lenne, és nem tudnád élvezni az Apple tv nyújtotta élményeket. Hangmegosztás teljes csöndben!

Nem csupán egy, de akár két pár Apple AirPods vagy AirPods2 vezeték nélküli bluetooth fülhallgatót is tudsz csatlakoztatni. Milyen pici és mennyire praktikus, és ráadásul tölthető, könnyen tárolható. A tok gyors töltést biztosít. Lightning csatlakozón keresztül tölthető, így nem csak tárolásra alkalmas. Részletgazdag, csúcsminőségű hangzást nyújt, melyet nem csak az Apple tv-hez tudunk csatlakoztatni. Egy pillanat alatt csatlakozik az Apple iPhone mobiltelefonhoz, vagy akár Apple Watch okosóránkhoz is.

Alap gondolat, mikor távirányítóról van szó, hogy az irányítson „mindent”! Vagy legalábbis azt a készüléket, amelyet szeretnénk a hozzá tartozó távirányítóval. Mára már ez másképp is lehetséges, csupán rendelkezned kell egy Apple iPhone készülékkel. A készüléked zárolt képernyőjén és vezérlőközpontjában megjelenő, kényelmes beépített vezérlőkkel egyszerűen lehet kezelni a lejátszást, a szüneteltetést, az előre- és visszapörgetést, illetve szabályozhatjuk a tv hangerejét is. Egyszóval mindig kéznél van az irányítás!

Megoszthatunk bármit a nagyképernyőn, amit szeretnénk, legyen az egy családi nyaralásról készült fotó, vagy akár vicces videók, esetleg kedvenc filmek és zenék. Beszéltem már egy-két eszközről, de még mindig van, amit csatlakoztatni tudunk a média lejátszóhoz. Az Airplay-jel teljes felbontásban oszthatod meg az Apple tv-vel nemcsak az iPhone-od, hanem az iPadod is.

És ez még nem minden, hiszen nemcsak az én személyes dolgaimat tudja tárolni, kezelni, hanem a családtagjaimét is. Nem kell ahhoz több médialejátszót vennem, hogy mindenkinek legyen külön. A vezérlőközpont több felhasználót is tud kezelni, így mindenki megtalálja könnyedén a neki tetsző műsorokat, valamint a személyre szabott lejátszási listát, zene- és videógyűjteményt és ajánlásokat. Bőven találsz néznivalót nemcsak a saját, hanem az applikációk között is. Legyen az sport- vagy fitneszapplikáció, de a kicsikre is gondolnak, sőt még mi is játszhatunk szabadon, bármikor!