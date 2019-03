Átalakulóban az esküvők világa?

Art Hotel Szeged

6720 Szeged, Somogyi utca 16.

Rajki Dóra

event@arthotelszeged.hu

Telefon: 30/416-47-25

Elsősorban a központi elhelyezkedés miatt. Közvetlenül a Dóm térre nyíló Somogyi utcában található a szálloda; így akik a fogadalmi templomban tervezik kimondani az igent, nekik csak pár lépésnyire vagyunk. Továbbá a legszebb fotózási helyszínek is a közelben találhatók (Széchenyi tér, Móra Ferenc Múzeum, Dugonics tér, Dóm tér, Alsóváros retro helyszínek, rakparti sétány). Másrészről, akik modern helyszínt keresnek, nálunk megtalálják a minőséget kínáló étteremben, a professzionális kiszolgálásban, a négycsillagos szobákban. A nagyobb esküvők Sanzon éttermünkben általában 80-120 fős vendégsereget jelentenek, akik pedig szűkebb vendégkört invitálnak meg, nekik a különterem biztosít tökéletes légkört. Májusban megújul teraszunk, így még hangulatosabbá varázsoljuk a vendégvárás vagy az első koccintás közös pillanatait.Egyre gyakrabban érkezik megkeresés kisebb, családi vagy baráti körben való ünneplésre a ceremóniát követően. Ahogyan a hétköznapokban mi emberek sem vagyunk egyformák, úgy a párok is saját ideájuk szerint érkeznek hozzánk. Vannak, akik meghitt társaságban, akár egy ebéddel vagy vacsorával zárva érzik tökéletesnek a nagy napot. Több alkalommal volt már példa arra, hogy a párok életviteléből fakadóan külön választották a hivatalos szertartás után a családi étkezést és a barátokkal történő „féktelen" bulit. Ez akár külön városban vagy külön országban is történhet időbeli csúszással. Például volt olyan esküvőnk, mely esetében korábban már júniusban kimondták Angliában a hivatalos igent, egy családi ebéd kíséretében augusztusban pedig a tágabb családi és baráti körben ünnepelték ezt meg nálunk hagyományos módon, a Dómban történő egyházi szertartást követően.A másik erős trend, hogy egyre több a hétköznapi, csütörtök vagy pénteki esküvőnk is. Ennek előnye, hogy így az egész hétvége a pár és a vendégek előtt áll még, melyet pihenésre tudnak kihasználni. Részünkről bármilyen napot választhatnak, mi azt mindenképp ünnepi eseménynek szenteljük. Ilyenkor az egész szálloda megkavarodik kicsit, mivel mindenki azt hiszi, hogy valójában szombat van. Arról nem is beszélve, hogy 2018-ban volt egy vasárnapi esküvőnk is, amikor többen hitetlenkedtek, hogy elírás történt a dátumban. A vasárnap egyébként is a család napja, és ezen a különleges magyar-olasz esküvőn ez a bensőséges hangulat abszolút átjárta az estét.Általános tapasztalat, hogy a létszám és a nap kiválasztása az esküvő hangulata szempontjából nem releváns, mert egy kis 30 fős társaság is szórakozhat hajnalig. Az élet nagy igazsága itt is igazolódik, miszerint az az igazán fontos, hogy kik vesznek körül bennünket életünk nagy pillanataiban.Kényelem és minőség. A hosszas előkészületek után szeretnénk, ha a párok stresszmentesen élnék át a nagy napot. Éppen ezért végig fogjuk a kezüket, velük vagyunk az egész nap folyamán, mindent intézünk, tartjuk a kapcsolatot a többi szolgáltatóval is. A tökéletes nap a részletekben rejlik, tapasztalt csapatunk azonnal tud reagálni esetlegesen felmerülő akadályokra. Továbbá a kényelemérzetért biztosítjuk nászajándékként a szobát az ifjú párnak, így a helyszínre tudják hívni a fodrászt és a kozmetikust, melynek köszönhetően nem kell az egész délelőttöt rohanással tölteniük, valamint a készülődés pillanatait is gyönyörű környezetben tudják megörökíteni. Célunk, hogy életre szóló emlékkel gazdagodjanak az Art Hotel Szegedben.