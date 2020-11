Autobild 2020 – A felső-közép- és felsőkategóriás kocsik téli abroncsainak versenye

Az Autobild idén sem tétlenkedett, és ősz elején nekifogott, hogy kiderítse, idén melyik téli gumi jó, és melyik kapott kevésbé jó minősítést. A teszt idén két méretkategóriában zajlott, a 225/55 R17 és 245/45 R18 méretű abroncsokat vizsgálták. Bár mindkét teszt hozott érdekes eredményeket, az előselejtező a 245/45 R18 esetén bizonyult jelentősebbnek, ugyanis az első körben 20 abroncs került kiselejtezésre. Mint ahogy mindig, idén is több mint ötven abroncsot vizsgáltak a népszerű márkáktól az ismeretlenekig, melyeket az internetről vagy kiskereskedőktől szereztek be.

Az első lépés mindig a nedves úton történő fékezés, 80 km/óráról nullára kell fékezni, vagyis megállni, és a megtett fékutat vizsgálják. Ezen a teszten idén húsz abroncs esett ki rögtön a versenyből, és bár a többség nem okozott meglepetést, mert az olcsóbb és ismeretlen gumik közül kerültek ki, de akadt a listán pár meglepő márkanév is, mint például a Firestone vagy Riken is. Ez azért is olyan meglepő, mert a hazai hipermarketek polcain ezek a márkák nagyon is gyakoriak, ráadásul igen kedvező áron. Az eredmények fényében azért érdemes elgondolkodni a megvásárlásukon.

Második kör: havas úton történő fékezés

Ezután jöhetett a havas utakon történő fékezés, ami elég érdekes eredményeket hozott. Az elvárás itt az volt, hogy 50 km/óráról szintén nullára kellett fékezni. Sokak meglepetésére egyes névtelen márkák sokkal jobb eredményeket értek el, mint az ismert nevek. A legjobb húszba azonban nem csak azok juthattak be, akik itt jól vizsgáztak, hanem az összesített eredményeket nézték, így mind a nedves, mind a havas fékezésen is jól kellett teljesíteni, hogy a TOP 20-ba kerülhessen egy abroncs.

Bár túl sok meglepetést ez a lista sem okozott, a kiesők szinte mind olcsóbb vagy közepes kategóriás abroncsok voltak, ugyanakkor itt is találhattunk pár meglepő nevet, hiszen a Fulda, a Nexen vagy a Falken jóval előrébb szokott szerepelni az Autobild tesztjein, és általában a legjobb 20-ban azért szoktunk velük találkozni. A kisebb nevek közül azonban a Giti, a Cooper, az Apollp és Kleber került be, egyik másik meglepően előkelő helyen pozicionálta magát a végső összesítésben.

A TOP 20-ban sem mindegyik abroncs kifogástalan

A TOP 20 abroncsnak ezután jóval összetettebb feladatokkal is szembe kellett néznie, számítanak az oldalvezető erők, de a kopás mértéke és az ár is. Az eredmények nem mondhatóak egységesnek, egyik abroncs sem teljesített minden tekintetben ugyanolyan jól. A havas utak körét a Bridgestone Blizzak LM005 és a Goodyear UltraGrip Performance+ nyerte, a nedves felületeken a Continental WinterContact TS850 P mutatkozott legjobbnak, még száraz utakon a Michelin Pilot Alpin 5. Nem meglepetés hát, hogy ezek az abroncsok szinte mind példás vagy jó minősítéssel végeztek.

Aki most tervezi a téli abroncs megvásárlását, az már a webshopokban, például a teligumit.hu oldalán is megtalálhatja ezeket az eredményeket, így könnyebben eldöntheti, melyik abroncsot válassza. Bár a prémiumkategóriás márkák végeztek az élen, sok közép- és felső-középkategóriás abroncs is szép eredményt és kiváló vagy jó minősítést ért el. Ha spórolni szeretnénk, nem árt megvizsgálni az Autobild idei teszteredményeit sem, hiszen olcsóbban is hozzájuthatunk egy kifogástalan, jó minőségű abroncshoz.

(x)